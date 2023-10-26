Диетолог назвала причину тяги к сладостям

В беседе с Daily Mail диетолог Рейчел Ричардсон рассказала, что недостаток углеводов в рационе приводит к снижению уровня сахара в крови, что усиливает тягу к сладостям. Также недостаток цинка, железа, магния и кальция провоцирует «сладкие» срывы.

Например, магний помогает регулировать выработку инсулина. При дефиците этого элемента, как и при низкоуглеводной диете, уровень сахара в крови может упасть, а аппетит — вырасти, как и желание съесть что-то сладенькое, считает эксперт.

«Другой причиной тяги к сладкому может быть сенсорно-специфическое чувство сытости (SSS). Употребление обычной пищи может стать менее удовлетворяющим, поскольку она вызывает чувство сытости в желудке», — объясняет специалист по питанию.

По словам диетолога, конфеты или торт быстро перевариваются и не заполняют желудок, они удовлетворяют эмоциональный голод, но провоцируют желание есть сладкое снова и снова.

Кроме того, вкусовые рецепторы привыкают к блюдам, которые человек ест каждый день, а вот пирожные, шоколад или мороженое, напротив, дарят новые ощущения.