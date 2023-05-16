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Питание и еда

16 мая, 19:20

Эксперт рассказал, можно ли получить коллаген из еды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Желейные мишки.
Фото Freepik/pikisuperstar

Силовой гимнаст, специалист в области биомеханики, диетологии и нутрициологии Роман Шарипов рассказал «СЭ», можно ли получить коллаген из еды. «Коллаген — это белок, который придает коже упругость и эластичность, а костям, хрящам, связкам и сухожилиям прочность. И его действительно можно получить из еды, а также из различных добавок», — пояснил эксперт.

К самым богатым источникам коллагена Роман Шарипов отнес бульоны, костный мозг, желатин и рыбную кожу. «Эти продукты содержат аминокислоты, необходимые для синтеза коллагена в организме. Кроме того, рыбья кожа, мясо и костный бульон содержат глюкозамин и хондроитин, которые также могут улучшить состояние суставов», — подчеркнул специалист.

Однако Роман Шарипов также отметил, что просто употребление коллагенсодержащих продуктов не гарантирует положительного эффекта на здоровье кожи и суставов. Для этого необходимо употреблять его вместе с другими питательными веществами, такими как витамин С и цинк, которые помогают организму его синтезировать. Кроме того, необходимо правильно готовить коллагенсодержащие продукты. Например, для бульона из костей и суставов необходимо длительное кипячение, чтобы коллаген высвободился из тканей. «Если у вас возникают проблемы со здоровьем кожи или суставов, обратитесь к специалисту. Он поможет подобрать оптимальную дозу коллагена и других питательных веществ для достижения максимального эффекта», — резюмировал Роман Шарипов.

Ранее мы рассказывали, как обезопасить колени и суставы при беге.

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