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Сегодня, 14:45

Диетолог назвала мясо, которое полезно при повышенном холестерине

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Различные виды мяса.
Фото Freepik/freepik

Диетолог Вера Денежка рассказала, что некоторые виды мяса не только не увеличивают показатели холестерина, но и разрешены к употреблению, если он повышен. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам Веры Денежки, есть виды мяса, которые не наносят никакого вреда сосудам, а также способны улучшить обмен веществ и снизить риск развития атеросклероза. «Вообще, мясо — источник белка, целого комплекса витаминов, микроэлементов и аминокислот, необходимых для нормальной работы организма человека. Поэтому даже люди с повышенным уровнем холестерина должны есть мясо. Главное — сделать правильный выбор и не жарить», — пояснила эксперт.

При повышенном холестерине диетолог порекомендовала включить в рацион мясо кролика (содержит много белка и полезные полиненасыщенные жирные кислоты), перепелок (минимальное количество холестерина, при максимуме полезных веществ) и баранину. «Существует миф, что это жирное мясо, которое категорически не подходит тем, у кого повышен уровень холестерина. В действительности же все наоборот. Холестерина в баранине мало, но зато есть лецитин, который отвечает за процесс распада холестерина, его нормальный уровень, а значит, служит профилактикой атеросклероза», — резюмировала Вера Денежка.

Ранее мы рассказывали, чем может быть опасно мясо с кровью.

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