Диетолог рассказала о пользе растительных масел

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», о пользе растительных масел и о том, какие из них могут заменить животные жиры, которые, в свою очередь, повышают холестерин. «Растительные масла не только могут заменить животные жиры в пище, но и, в отличие от них, положительно влияют на уровень холестерина. Это происходит благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров и высокого содержания растительных стеролов (фитостеролов)», — пояснила специалист.

Фитостеролы, по словам Светланы Павличенко, представляют собой жирорастворимые соединения, содержащиеся в растительных маслах, некоторых овощах и орехах. По структуре они схожи с холестерином, который есть в животных жирах (в мясе и молочных продуктах). «При употреблении в пищу растительные стеролы конкурируют с холестерином за всасывание в кровоток, снижая его показатели в крови», — рассказала врач.

Мононенасыщенными полезными жирами богаты оливковое, подсолнечное и высокоолеиновое масла. Фитостеролы в обилии содержатся в рапсовом, соевом, подсолнечном и оливковом масле, а также в мягких маргаринах из них, подытожила Светлана Павличенко.

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