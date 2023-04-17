Диетолог рассказала, как есть, чтобы похудеть к лету

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-диетолога Марины Сорокиной по питанию, которые помогут вернуть стройность к лету. «За 10 минут до приема пищи старайтесь выпивать стакан теплой или горячей воды. И делайте это каждый день. Эта привычка поможет активизировать процесс пищеварения», — порекомендовала специалист. Также она посоветовала есть каждый день суп и легкий салат из овощей со свежей зеленью и семенами льна.

Среди блюд, которые особо отметила Марина Сорокина — запаренная льняная каша из свежеперемолотых семян льна с молотой корицей, четвертью спелого банана или зеленого яблока. По ее словам, такая каша прекрасно насыщает, придает сил и энергии, не увеличивая талию. «Если вы готовите, к примеру, тыквенную кашу, то будет полезным добавить в нее семена льна, измельченные орешки. Овсяную кашу можно есть не только утром, но и за два часа до сна. При этом в нее допустимо добавить немного сухофруктов, орешков», — рассказала диетолог. В ужин она посоветовала обязательно включать злаки, семена растений или запеченные овощи.

В завершение Марина Сорокина подчеркнула, что принимать пишу нужно в спокойном состоянии, тщательно пережевывая и не отвлекаясь на посторонние вещи, тогда она хорошо усвоится организмом.

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