Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 18:50

Диетолог рассказала, как есть, чтобы похудеть к лету

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Красивая стройная женщина на пляже в купальнике и шляпе.
Фото Freepik/holiak

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-диетолога Марины Сорокиной по питанию, которые помогут вернуть стройность к лету. «За 10 минут до приема пищи старайтесь выпивать стакан теплой или горячей воды. И делайте это каждый день. Эта привычка поможет активизировать процесс пищеварения», — порекомендовала специалист. Также она посоветовала есть каждый день суп и легкий салат из овощей со свежей зеленью и семенами льна.

Среди блюд, которые особо отметила Марина Сорокина — запаренная льняная каша из свежеперемолотых семян льна с молотой корицей, четвертью спелого банана или зеленого яблока. По ее словам, такая каша прекрасно насыщает, придает сил и энергии, не увеличивая талию. «Если вы готовите, к примеру, тыквенную кашу, то будет полезным добавить в нее семена льна, измельченные орешки. Овсяную кашу можно есть не только утром, но и за два часа до сна. При этом в нее допустимо добавить немного сухофруктов, орешков», — рассказала диетолог. В ужин она посоветовала обязательно включать злаки, семена растений или запеченные овощи.

В завершение Марина Сорокина подчеркнула, что принимать пишу нужно в спокойном состоянии, тщательно пережевывая и не отвлекаясь на посторонние вещи, тогда она хорошо усвоится организмом.

Ранее мы рассказывали, что еще поможет похудеть к лету.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала о пользе растительных масел
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости