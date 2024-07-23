Остеопат объяснила, почему нужно укреплять мышечный корсет

Остеопат, врач-невролог Ангелина Шестакова в беседе с «СЭ» сказала, что мышечный корсет — это система мышечных тканей, отвечающих за стабильное положение позвоночника, таза и бедер. К таким мышцам относятся мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бедра.

По словам эксперта, мышечный корсет отвечает за сохранение положения тела. Также крепкие мышцы кора позволяют лучше переносить по кровеносной системе полезные элементы, улучшают работу дыхательной системы. Кроме того, помогают избегать артрозов, артритов и межпозвоночных грыж.

«Не стоит забывать и о визуальной составляющей. Развитый мышечный корсет улучшает осанку, делает живот более плоским, а талию — тонкой», — заключила медик.