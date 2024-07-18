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Фитнес-тренер объяснил, почему внутренняя поверхность бедра становится дряблой
Фитнес

Сегодня, 15:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснил, почему внутренняя поверхность бедра становится дряблой

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает упражнения на приводящие мышцы
Фото undrey/istockphoto.com
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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин в беседе с «СЭ» рассказал, почему внутренняя поверхность бедра часто бывает дряблой. По его словам, при длительном сидении, когда колени сведены вместе, а стопы стоят шире колен, приводящие мышцы постепенно укорачиваются. Это создает дряблость верхних тканей.

Кроме того, на тонус внутренней поверхности бедра влияет нарушенная работа мышц живота. Потому что приводящие мышцы входят в одну мышечную цепь со стопами, тазовым дном, мышцами живота и грудной клетки.

«Эта цепь называется глубинной фронтальной линией. Вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка говорят о том, что на этой линии есть проблемы. И это не менее частая причина дряблости внутренней поверхности бедра», — подчеркнул специалист.

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