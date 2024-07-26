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Кому нельзя заниматься растяжкой и стретчингом: противопоказания — ответ тренера
Фитнес

Сегодня, 16:30

1 мин.

Тренер перечислила противопоказания к занятиям стретчингом

Мария Задорожная
Автор
Занятия стретчингом
Фото fizkes/istockphoto.com
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Тренер по стретчингу Елена Логовичева в беседе с «СЭ» заявила, что занятия растяжкой полезны для всех независимо от пола и возраста.

Однако существует ряд противопоказаний. К ним эксперт отнесла недолеченные травмы, хронические болезни суставов, гипермобильность и остеохондроз в запущенной степени. Также пройти консультацию врача перед тренировкой следует людям с заболеваниями сердца и сосудов и риском прерывания беременности.

«И, конечно, не стоит тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре», — подытожила Логовичева.

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Универсальные упражнения
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