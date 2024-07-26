Тренер перечислила противопоказания к занятиям стретчингом

Тренер по стретчингу Елена Логовичева в беседе с «СЭ» заявила, что занятия растяжкой полезны для всех независимо от пола и возраста.

Однако существует ряд противопоказаний. К ним эксперт отнесла недолеченные травмы, хронические болезни суставов, гипермобильность и остеохондроз в запущенной степени. Также пройти консультацию врача перед тренировкой следует людям с заболеваниями сердца и сосудов и риском прерывания беременности.

«И, конечно, не стоит тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре», — подытожила Логовичева.