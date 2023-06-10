Легкая полноценная тренировка на каждое утро. Видео

Затащить себя с утра перед работой на долгую и тяжелую тренировку не так-то просто: далеко не каждому хватит на это времени и сил. А вечером, после работы, бывает уже не до этого. Но поддерживать тонус мышц и обмен веществ на должном уровне необходимо, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

Фитнес-тренер, КМС по жиму лежа Дмитрий Разваров показал легкую короткую тренировку, которую можно выполнять дома или на улице без какого-либо оборудования. Вам потребуется всего лишь заложить на нее в своем утреннем расписании 15-20 минут.

При всей своей простоте эта тренировка задействует все группы мышц. И благодаря выполнению по времени, а не по количеству повторений, за счет интенсивности будет «подстраиваться» под ваш постепенно возрастающий уровень подготовки.

Перед началом выполнения упражнений не забывайте сделать суставную разминку. И если тренируетесь дома, старайтесь делать это с открытым окном, чтобы в помещение поступало больше свежего воздуха.

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