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Сегодня, 16:20

Фитнес-тренер рассказала, от каких тренировок лучше отказаться вечером

Ольга Стрельникова
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Женщина занимается йогой.
Фото Freepik/drazenzigic

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», что активная тренировка в вечернее время может привести к трудностям с засыпанием. «Из-за повышения уровня гормона стресса блокируется действие мелатонина. Поэтому непосредственно перед сном за 2-3 часа не следует интенсивно тренироваться. Лучше это время уделить занятиям в спокойном темпе», — пояснила эксперт.

Какие упражнения подойдут для вечерней тренировки после работы, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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