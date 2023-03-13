Фитнес-тренер рассказала, от каких тренировок лучше отказаться вечером

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», что активная тренировка в вечернее время может привести к трудностям с засыпанием. «Из-за повышения уровня гормона стресса блокируется действие мелатонина. Поэтому непосредственно перед сном за 2-3 часа не следует интенсивно тренироваться. Лучше это время уделить занятиям в спокойном темпе», — пояснила эксперт.

Какие упражнения подойдут для вечерней тренировки после работы, читайте в полной версии материала в «СЭ».