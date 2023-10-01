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Сегодня, 18:45

Эксперт рассказала, как облегчить последствия тяжелой тренировки

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Фото istockphoto.com/RuslanDashinsky

Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала «СЭ», как привести мышцы в порядок после тяжелой тренировки. По ее словам, в конце занятия можно сделать растяжку.

«Растяжка довольно эффективна в процессе восстановления. Разумеется, речь идет не о гимнастических подвигах. Под растяжкой в этом случае подразумевается улучшение функциональной гибкости и эластичности мышц. То есть растягивать мышцы необходимо в разумных пределах, учитывая индивидуальные особенности», — сказала Бутова «СЭ».

Также она рекомендует принять контрастный душ, сходить на массаж или поплавать в бассейне в спокойном темпе.

Как восстановиться после тренировки. 7 способов облегчить последствия очень тяжелой тренировки

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