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5 июня, 13:49

Ротенберг оценил пользу от проведения товарищеского матча торговых палат РФ и США

Павел Лопатко

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал решение провести товарищеский матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.

«Мы попросили поддержки в организации детских игр. Дальше будет шаг за шагом, чтобы сыграть на официальном уровне Россия — США. Да, это может помочь. Шаг за шагом. Чтобы мы играли на всех уровнях. Все наши юниорские, детские школы между собой играли», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Хоккейный матч Россия&nbsp;&mdash; США пройдет летом в&nbsp;Москве.Хоккейный матч Россия — США пройдет летом в Москве. Кто будет играть?

Планируется, что матч российской и американской команд пройдет в Москве 1 июля.

ФХР в марте 2026 года потребовала от дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея немедленно вернуть российские сборные на международные соревнования. Действующее с февраля 2022 года отстранение лишает команды возможности участвовать в международных турнирах.

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Источник: ТАСС
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Роман Ротенберг
ФХР
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