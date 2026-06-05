Дегтярев заявил, что закрытый формат принятия решений снижает доверие к МОК

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев раскритиковал систему принятия решений в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Клубный формат принятия решений снижает доверие к ней. НОК и международные федерации по видам спорта лишены права голоса. Конечно, важно найти баланс влияния при принятии важнейших решений олимпийского движения. Чтобы голоса страны и федераций были слышны», — цитирует Дегтярева ТАСС.

В мае 2026 года МОК принял решение продлить отстранение Олимпийского комитета России. При этом организация рекомендовала отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии.

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