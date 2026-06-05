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5 июня, 12:34

Песков — о возвращении флага россиянам на Олимпиаде-2028: «Ведется очень хорошая работа»

Павел Лопатко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход работы по возвращению российского флага для отечественных спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Ведется очень хорошая работа. Но не будем забегать вперед», — цитирует Пескова ТАСС.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

В мае 2026 года Международный олимпийский комитет продлил отстранение Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии.

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Источник: ТАСС
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