Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как отдыхал после победы на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я поехал на Ибицу. Было здорово, но, честно говоря, я был там больше морально, чем физически. Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно. Самое безумное? Может быть, то, что я засиживался допоздна. Я немного танцевал, но не больше, чем обычный парень.

После очень напряженного сезона на грунтовых кортах самое время куда-то уехать. Неважно куда. Мои друзья каждый год ездят на Ибицу, поэтому я тоже туда отправляюсь. Главное — восстановиться морально и физически, чтобы вернуться как можно более сильным», — приводит слова Алькараса Univers Tennis.

Алькарас на этой неделе примет участие в турнире ATP 500 в Квинсе, который он выиграл в 2023 году. В первом круге он сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.