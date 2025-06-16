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16 июня 2025, 06:00

Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»

Ана Горшкова
Корреспондент

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как отдыхал после победы на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я поехал на Ибицу. Было здорово, но, честно говоря, я был там больше морально, чем физически. Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно. Самое безумное? Может быть, то, что я засиживался допоздна. Я немного танцевал, но не больше, чем обычный парень.

После очень напряженного сезона на грунтовых кортах самое время куда-то уехать. Неважно куда. Мои друзья каждый год ездят на Ибицу, поэтому я тоже туда отправляюсь. Главное — восстановиться морально и физически, чтобы вернуться как можно более сильным», — приводит слова Алькараса Univers Tennis.

Алькарас на этой неделе примет участие в турнире ATP 500 в Квинсе, который он выиграл в 2023 году. В первом круге он сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.

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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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