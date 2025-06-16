Тарпищев считает, что Андреевой рано бороться за победу на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянка Мирра Андреева еще не готова к победе на Уимблдоне.

«Андреевой рано еще бороться за титул на Уимблдоне и любом турнире Большого шлема. На две недели ее не хватает. Об этом надо думать. Все нормально у нее идет, но психологическая нагрузка большая — не хватает стабильности», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 18-летняя Мирра Андреева опустилась с шестого на седьмое место.

Следующий турнир Большого шлема — Уимблдон — пройдет с 30 июня по 13 июля.