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10 июня 2025, 16:25

Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»

Алина Савинова

Американская теннисистка Коко Гауфф отреагировала на высказывания белоруски Арины Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира уступила американке в решающем матче со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. После игры Соболенко заявила, что Гауфф одержала победу не потому, что была лучше. Также она отметила, что полька Ига Свентек выиграла бы «Ролан Гаррос», если бы вышла в финал вместо нее.

«Я была немного удивлена комментариями и всей этой ситуацией, но я дам ей шанс объясниться. Уверена, что это был эмоциональный день, эмоциональный матч. Наверное, она была на эмоциях после матча, поражение было непростое», — цитирует Гауфф Tennis World USA.

Арина Соболенко.Мат, неуважение к сопернице и алкоголь: Соболенко некрасиво повела себя после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Позднее Соболенко выложила в своих соцсетях пост, написав, что Гауфф сыграла уверенно в финале Открытого чемпионата Франции и заслужила титул.

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Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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