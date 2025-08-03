Корнев о победе в эстафете: «Днем передо мной встал ультиматум. Я не мог проявить слабость»

Российский пловец Егор Корнев поделился эмоциями от победы в смешанной эстафете 4х100 на чемпионате мира-2025.

— Егор, на тебе был четвертый этап, сумасшедшая ответственность. Что чувствовал, когда плыл?

— Ничего. Только то, что нужно выдать максимум. Днем передо мной встал ультиматум... Я не мог проявить слабость. Умолчу о деталях, но это было важно для меня и, слава богу, я собрался.

— Общая оценка себе за этот чемпионат мира?

— В принципе — пойдет. Я улучшил свои секунды на стометровке, полтинники получились. Очень крутой опыт, для меня это первый чемпионат на длинной воде, буду стараться, работать и вернусь гораздо сильнее. Думаю, для нас с ребятами это уже обыденное дело. Будем стараться, чтобы оно таковым и оставалось.