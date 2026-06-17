Пловец Пригода рассказал, что болеет за Португалию на ЧМ-2026: «Роналду — величайший человек в мире спорта»

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу 2026.

«Чемпионат мира, как Олимпийские игры, проходит раз в четыре года. Пропускать такое событие не хочется. Болею за португальцев, потому что детство и юность формировались вокруг, в частности, Криштиану Роналду. Это действительно величайший человек в мире спорта, и я счастлив, что получилось наблюдать его взлеты и падения.

Определенные черты характера он сформировал внутри моего поколения, поэтому, конечно, всячески буду смотреть на него, но вообще преимущественно буду наблюдать за теми, у кого это будет последний чемпионат мира. Это и Аргентина с Лионелем Месси, Бразилия с Неймаром, и многие другие. Обязательно буду смотреть за сборной Ирана», — добавил собеседник агентства», — цитирует спортсмена ТАСС.

Португальцы на групповом этапе турнира сыграют со сборными Узбекистана, Колумбии и ДР Конго.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В нем впервые в истории участвуют 48 команд.