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17 июня, 09:23

Пловец Пригода рассказал, что болеет за Португалию на ЧМ-2026: «Роналду — величайший человек в мире спорта»

Сергей Ярошенко

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу 2026.

«Чемпионат мира, как Олимпийские игры, проходит раз в четыре года. Пропускать такое событие не хочется. Болею за португальцев, потому что детство и юность формировались вокруг, в частности, Криштиану Роналду. Это действительно величайший человек в мире спорта, и я счастлив, что получилось наблюдать его взлеты и падения.

Определенные черты характера он сформировал внутри моего поколения, поэтому, конечно, всячески буду смотреть на него, но вообще преимущественно буду наблюдать за теми, у кого это будет последний чемпионат мира. Это и Аргентина с Лионелем Месси, Бразилия с Неймаром, и многие другие. Обязательно буду смотреть за сборной Ирана», — добавил собеседник агентства», — цитирует спортсмена ТАСС.

Португальцы на групповом этапе турнира сыграют со сборными Узбекистана, Колумбии и ДР Конго.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В нем впервые в истории участвуют 48 команд.

Паулу Барбоза, Криштиану Роналду.«Португалии будет сложно дойти до полуфинала. Криштиану должен играть по 30-35 минут». Мнение агента Барбозы

Источник: ТАСС
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Кирилл Пригода

Чемпионат мира по футболу 2026

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