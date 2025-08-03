Минаков: «Расцениваю этот ЧМ как ступеньку к дальнейшему росту»

Российский пловец Андрей Минаков подвел итоги чемпионата мира-2025 в Сингапуре.

— Эти восемь дней пролетели очень незаметно. Я привык плавать очень насыщенную программу, в этот раз стартов было намного меньше. Расцениваю этот ЧМ как ступеньку к дальнейшему росту.

— Эта медаль для тебя — повод остаться до Лос-Анджелеса? Ты всех напугал после личной дистанции, когда сказал, что не видишь смысла в таких результатах.

— Думаю, мои слова неправильно интерпретировали, о завершении карьеры не было речи, я просто задался вопросом целесообразности результатов. Но это не влияет на то, что сегодняшний результат мы еще превзойдем и проплывем намного быстрее.

На ЧМ-2025 23-летний Минаков завоевал первую золотую медаль турнира, выиграв мужскую комбинированную эстафету 4x100 м.