3 августа, 20:26

Минаков заявил, что после золота ЧМ российские пловцы снова станут «тюбиками»

Егор Корнев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Мирон Лифинцев.
Фото Reuters

Чемпион мира в комбинированной эстафете Андрей Минаков заявил, что на следующий день после завоевания золота российские пловцы вновь будут ощущать себя «тюбиками» — так их называет тренер.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и&nbsp;Егор Корнев.Есть третье золото чемпионата мира! Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету

В воскресенье Минаков вместе с Кириллом Пригодой, Мироном Лифинцевым, Егором Корневым принес России первую в истории победу в мужской комбинированной эстафете. В финале турнира в Сингапуре россияне опередили сборные Франции и США.

«Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками, — приводит ТАСС слова Минакова. — Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать».

Также Минаков поблагодарил Байдалову за предсоревновательную подготовку.

Источник: ТАСС
  • petrovich56

    Про тюбики он зря сказал...

    05.08.2025

  • Николай

    Если у них так тренер изъясняется, тогда понятно, почему они двух слов связать не могут, все у них " блин" да "ну"

    04.08.2025

  • Smail

    Ну, тренеру виднее, как работать с ребятами

    03.08.2025

    • Корнев о победе в эстафете: «Днем передо мной встал ультиматум. Я не мог проявить слабость»

    Пловец Колесников признался, что мечтает купить Porsche 911

