Минаков заявил, что после золота ЧМ российские пловцы снова станут «тюбиками»

Чемпион мира в комбинированной эстафете Андрей Минаков заявил, что на следующий день после завоевания золота российские пловцы вновь будут ощущать себя «тюбиками» — так их называет тренер.

В воскресенье Минаков вместе с Кириллом Пригодой, Мироном Лифинцевым, Егором Корневым принес России первую в истории победу в мужской комбинированной эстафете. В финале турнира в Сингапуре россияне опередили сборные Франции и США.

«Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками, — приводит ТАСС слова Минакова. — Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать».