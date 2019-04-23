Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 23 апреля.

3-3. Что не так с Кузнецовым? Почему такое ужасное судейство? Овечкин великолепен, но "Вашингтон" на краю обрыва

"Вашингтон" находится еще не при смерти, но уже очутился на краю обрыва. Команда, перед которой открывались шикарные кубковые перспективы после вылета "Тампы" и "Питтсбурга" в первом раунде, сама может последовать их примеру. На фоне других фаворитов, которые уже думают об отпуске, действующий обладатель Кубка Стэнли не безнадежен. Все-таки три матча уже выиграны, а решающая встреча пройдет дома. Может ли приехать Овечкин на чемпионат мира?

ЗВЕЗДА. Сборная теряет Черышева

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев получил травму в воскресном матче чемпионата Испании с "Бетисом" (2:1). Клуб объявил, что в этом сезоне футболист не сыграет из-за повреждения связок колена и перелома. Но сохраняется риск, что на самом деле у хавбека более серьезные проблемы со здоровьем.

ЭКСКЛЮЗИВ. Редкое интервью Шипачева: вся правда о "Динамо", Гусев в "Вегасе", невызов в сборную

Сезон у одного из лучших центральных нападающих России получился неоднозначным – это и побег из НХЛ, и возвращение в СКА, и трансфер в московское "Динамо", которое с ним в составе попало в глубокий кризис. Как он пережил этот год – форвард ответил на вопросы Алексея Шевченко.

НОВЫЙ ОБРАЗ. "Медведева в розовом? Не думаю, что она сама его выбрала"

Мария Евстигнеева – один из топ-дизайнеров российского фигурного катания. У нее запасается одеждой почти весь цвет мужского фигурного катания, в ее костюмах брали золото и серебро Сочи Ксения Столбова и Федор Климов. Прошедший сезон был богат на споры об эстетике и красоте того или иного наряда. Дискуссия продолжилась и с приходом шоу – последней из отечественных фигуристок решила проверить нервы болельщиков Евгения Медведева, одевшаяся для выступления в Корее во все розовое. “СЭ” решил спросить у профессионального дизайнера о последних модных событиях в российском фигурном катании и том, как устроена работа людей, в прямом смысле слова подносящих снаряды для будущих побед.

ЗВЕЗДА. Сергей Устюгов: "Вяльбе будет первой, кого мы пригласим на свадьбу"

Минувший сезон оказался не самым удачным для одного из лидеров сборной России – в самом его начале Сергей Устюгов сломал палец, а концовку пропустил по причине обследования из-за проблем с гастроэнтерологией и надкостницами. Но присутствия духа 27-летний спортсмен не потерял и на днях сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Елене Соболевой, лыжнице сборной России.

КРУТАЯ ИСТОРИЯ. "Раздавал автографы, в очереди – человек 200. Чуть на части не разорвали!" Русский – в Бангладеш

Карьера большинства российских футболистов проходит примерно одинаково – ФНЛ, ПФЛ, вновь ФНЛ, вновь ПФЛ и, если повезет, отрезок в премьер-лиге. Путь героя этого интервью Дениса Большакова складывался так же, но прошлым летом он решил резко сменить вектор и отправился в экзотический для нашего футбола Бангладеш. Потрясающая история 31-летнего нападающего от Гоши Чернова.

ТОЧКА. Ковтун завершил карьеру. Он сделал сильный шаг

Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы фигурист Максим Ковтун решил завершить карьеру. Положа руку на сердце, со спортивной точки зрения это небольшая потеря для национальной команды. Но с человеческой точки зрения спортсмена очень жаль. Ситуация с его непопаданием на Олимпийские игры в Сочи сломала тогда еще юному фигуристу всю карьеру.

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