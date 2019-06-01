Финал сумасшедшей Лиги чемпионов, Россия заплатила миллионы ИААФ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 1 июня.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Crazy Cup*

Сегодня нас ждет развязка, возможно, самой безумной Лиги чемпионов в истории. В мадридском финале сыграют английские клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", для каждого из которых путь к этому матчу получился по-настоящему crazy. (*Сумасшедший кубок.)

РПЛ. Автобусы заглохли

Главные тактические тренды сезона премьер-лиги. В каком направлении двигается чемпионат России, что стилистически объединяет команды и что примерно нас ожидает в будущем.

АНГЛИЯ. "Вулверхэмптон" интересуется Дзюбой

Рассказываем о клубе, в котором может продолжить карьеру капитан сборной России, нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Там тренирует динамовец, а рулит агент Роналду.

БУНДЕСЛИГА. Люди сдавали кровь, чтобы спасти клуб

В чемпионате Германии будет играть культовая команда. После прочтения этого текста вам точно захочется болеть за берлинский "Унион".

ПОТЕРЯ. Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

Бывший полузащитник сборной Испании 35-летний Хосе Антонио Рейес скончался в результате ДТП. Инцидент произошел на шоссе Севилья – Утрера.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Россия выполнила все критерии

Накануне совета ИААФ Всероссийская федерация легкой атлетики погасила миллионные долги. Нашим легкоатлетам могут вернуть флаг уже через неделю. Наконец-то!

БОКС. Джошуа дразнит Уайлдера

В воскресенье утром по московскому времени один из сильнейших боксеров тяжелого веса британец Энтони Джошуа собирается защищать свои чемпионские пояса в поединке с пухлым мексиканцем Энди Руисом. Шансы Руиса выстоять против такого атлета, как Энтони, крайне невелики – и ему грозит избиение.

ДЕЛО. Кузнецова не накажут за белый порошок

История с видео с участием российского форварда "Вашингтона" подошла к концу. Дело нашей звезды НХЛ вчера было закрыто.

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