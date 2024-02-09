Демченко рассказал, что возраст и боль в спине помешали ему победить на Олимпиаде в Сочи

Саночник Альберт Демченко после Олимпиады в Сочи не был разочарован тем, что не смог стать чемпионом.

«Разочарован ли я был тем, что не сумел на домашней Олимпиаде стать чемпионом? Напротив, я обрадовался, что сумел завоевать медаль. Все-таки та Олимпиада была для меня седьмой по счету, да и выступал я, когда мне было 42 года, вполне достойный для спортсмена возраст. Тот сезон был для меня тяжелым, меня преследовали травмы, да и боль в спине не давала мне возможность полностью отработать на трассе. После всего этого я, повторюсь, обрадовался, что удалось снова стать призером Олимпиады», — приводит ТАСС слова Демченко.

52-летний Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр (2006 и 2014), двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, а также четырехкратным чемпионом Европы.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран.