Рылов о золотой медали Олимпиады: «На последних метрах меня вырубило. Шел на пределе»

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал золотую медаль в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

«На последних метрах меня вырубило. Шел на пределе. И где-то даже за. Американцы никогда не проигрывали спину. А теперь ситуация в мире такая. Я — первый. Климент — второй. И это круто!», — сказал Рылов.

Для российских пловцов это первая золотая медаль с Олимпиады-1996 в Атланте. Тогда сборная России завоевала 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр