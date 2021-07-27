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Колесников отметил, что было обидно проиграть Рылову 0,02 секунды в борьбе за золото Олимпиады

05:32
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Российский пловец Климент Колесников отметил, что рад двум медалям для России в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. А также сказал, что обидно проигрывать 0,02 секунды в борьбе за золото.

«Круто, что проиграл только Рылову. У России два первых места- что может быть лучше? Проигрывать 0,02 обидно. Но олимпийская медаль — это очень круто. Очень многие вообще уезжают без них. А у меня первая Олимпиада!», — сказал Колесников.

Евгений Рылов показал лучший результат и завоевал золотую медаль, Колесников стал вторым. Для российских пловцов это первая золотая медаль с Олимпиады-1996 в Атланте.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

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Владимир Иванов все материалы автора

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