Испания — Бельгия: судья правильно не назначил пенальти в ворота испанцев

На 62-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Испания — Бельгия судья Майкл Оливер принял верное решение, не назначив пенальти в ворота испанцев и продолжив игру.

В том эпизоде Эмерик Ляпорт, прерывая навес в штрафную площадь, попытался выбить мяч головой и попал Родри в отставленную в сторону левую руку.

По правилам в таком случае контакт мяча с рукой не считается нарушением: это типичная ситуация «свой в своего», когда один игрок обороняющейся команды, выбивая мяч, попадает им в руку другому.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Бельгия.