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Россиянка Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона

Руслан Минаев
Анна Пушкарева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона.

В финале 17-летняя теннисистка победила 15-летнюю китаянку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 20 минут.

Пушкарева сделала за игру 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. У Синьжань — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Пушкарева является уроженкой Владивостока. Она занимает 1015-е место в рейтинге WTA.

Анна Пушкарева.Первая за 10 лет. Россиянка Пушкарева победила украинку и вышла в финал юниорского Уимблдона
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Теннис
Уимблдон
Анна Пушкарева
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