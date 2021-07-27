Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Егоров и Дружинин не смогли попасть в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем

15:38
Илья Дружинин. Фото Getty Images
Илья Дружинин. Фото Getty Images
Теги:

Российские пловцы Александр Егоров и Илья Дружинин не смогли выйти в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем.

Оба спортсмена не смогли попасть в восьмерку лучших по итогам квалификации. Егоров показал 13-е время, а Дружинин стал 30-м. Лучшее время — у украинца Михаила Романчука.

Финал на дистанции 800 метров вольным стилем состоится 29 июля, начало — в 4:30 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

800 м в/с

Предварительные заплывы

1. Михаил Романчук (Украина) — 7.41,28

2. Флориан Велльброк (Германия) — 7.41,77

3. Роберт Финк (США) — 7.42,72

13. Александр Егоров (Россия) — 7.49,97

30. Илья Дружинин (Россия) — 8.01,47

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном первенстве на Олимпиаде
Заходивший на посадку самолет разбился в США
Ректор МГУ оценил шансы 9-летней девочки-вундеркинда поступить в вуз
Мальчик из Австрии обрадовался «теплому ответу» от Путина
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события