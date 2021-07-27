Егоров и Дружинин не смогли попасть в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем
15:38
Российские пловцы Александр Егоров и Илья Дружинин не смогли выйти в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем.
Оба спортсмена не смогли попасть в восьмерку лучших по итогам квалификации. Егоров показал 13-е время, а Дружинин стал 30-м. Лучшее время — у украинца Михаила Романчука.
Финал на дистанции 800 метров вольным стилем состоится 29 июля, начало — в 4:30 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
800 м в/с
Предварительные заплывы
1. Михаил Романчук (Украина) — 7.41,28
2. Флориан Велльброк (Германия) — 7.41,77
3. Роберт Финк (США) — 7.42,72
13. Александр Егоров (Россия) — 7.49,97
30. Илья Дружинин (Россия) — 8.01,47
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