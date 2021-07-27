Егоров и Дружинин не смогли попасть в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем

Российские пловцы Александр Егоров и Илья Дружинин не смогли выйти в финал Олимпиады на дистанции 800 метров вольным стилем.

Оба спортсмена не смогли попасть в восьмерку лучших по итогам квалификации. Егоров показал 13-е время, а Дружинин стал 30-м. Лучшее время — у украинца Михаила Романчука.

Финал на дистанции 800 метров вольным стилем состоится 29 июля, начало — в 4:30 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

800 м в/с

Предварительные заплывы

1. Михаил Романчук (Украина) — 7.41,28

2. Флориан Велльброк (Германия) — 7.41,77

3. Роберт Финк (США) — 7.42,72

13. Александр Егоров (Россия) — 7.49,97

30. Илья Дружинин (Россия) — 8.01,47