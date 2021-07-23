Ефимова не примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2020
09:54
Российская пловчиха Юлия Ефимова не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания, в церемонии примут участие пять пловцов. Помимо Ефимовой, мероприятие пропустят те спортсмены, которые будут бороться за награды в первый медальный день соревнований.
Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на год из-за пандемии. Россию представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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