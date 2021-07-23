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Глава ВАДА прокомментировал решение суда снять обвинения с двух российских пловцов перед Олимпиадой

08:46

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька уважает работу Спортивного арбитражного суда (CAS), поэтому принимает решения, вынесенные им даже не в пользу организации.

Так он прокомментировал недавний вердикт по делу двух российских пловцов, которые перед Олимпийскими играми в Токио были временно отстранены от соревнований на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

«Мое главное правило как президента ВАДА заключается в том, что я не комментирую каждый отдельный случай, поэтому не хотел бы распространяться по каждому конкретному случаю, это не в моих правилах», — цитирует ТАСС Баньку.

«Я уважаю работу CAS. Если говорить о нашем взаимодействии с ним, то мы — следователи, а не судьи. Мы принимаем окончательные решения CAS», — сказал он.

На прошлой неделе Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании данных LIMS, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Пловцы успешно опротестовали решение в CAS, что позволит им выступить на Олимпиаде.

В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11968777

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