Россиянин Сергей Каменский в финале стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 м повторил результат пятилетней давности и взял серебро.

Олимпиада-2020. Стрельба. Мужчины.

Малокалиберная винтовка, из трех положений, 50 м. Финал

1. Чжан Чанхонг (Китай) — 466.0

2. Сергей Каменский (Россия) — 464.2

3. Миленко Себич (Сербия) — 448.2

Давно российские стрелки так успешно не выступали на Олимпийских играх. После лондонского провала, где в пулевой стрельбе сборная не выиграла ни одной медали, в Рио-де-Жанейро наши снайперы четыре раза поднимались на пьедестал. Тогда обошлось без золота, хотя свою первую медаль выиграла Виталина Бацарашкина, а Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений уступил только титулованному итальянцу Никколо Камприани.

Вернулись в элиту мировой стрельбы

Прошло пять лет — и теперь можно уверенно сказать, что россияне вернулись в элиту мировой стрельбы. У нас есть два золота Бацарашкиной, а по общему количеству наград россияне — вторые после Китая. В том числе мы неплохо выступили и в новых на Олимпиадах турнирах смешанных команд. Та же Бацарашкина вместе с Артемом Черноусовым взяли серебро в пневматическом пистолете, а Юлия Каримова и Каменский — в пневматической винтовке.

Каримова, кстати, на достигнутом не успокоилась и взяла еще одну медаль — бронзу в личном турнире в стрельбе из малокалиберной винтовки. На пьедестале она стояла вместе с еще одной россиянкой Юлией Зыковой. И вот в последний день соревнований стрелков пришла очередь Каменского принять этот вызов.

Четыре года назад Каменский взял серебро, а вполне мог и золото. В Рио Сергей выиграл квалификацию с солидным отрывом и в финале был фаворитом. Но действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине Камприани, с трудом пробившийся в медальный раунд с последнего, восьмого места, вдруг преобразился и включился в борьбу за победу. Каменский не отставал и перед последним выстрелом лидировал с запасом в полбалла. Но тот самый 45-й выстрел наверняка порой ему еще снится. Причем в кошмарах, ведь в решающий момент Сергей сорвал выстрел: 8,3 на таком уровне — это полный провал.

За прошедшие между Олимпиадами пять лет Каменский успел стать двукратным чемпионом мира, взять два золота на Европейских играх в Минске и пять раз выиграть золото европейских первенств. Непокоренной осталась только одна вершина.

История повторяется

И вот в понедельник утром россиянин во второй раз подряд стал лучшим в квалификации. Хотя на этот раз о солидном преимуществе речи не шло — совсем рядом оказался китаец Чжан Чанхонг. 21-летний вчерашний юниор, напористый и дерзкий. Также рядом расположились действующий чемпион Европы норвежец Йон-Херманн Хегг и серб Миленко Себич. Кстати, именно они из финалистов показали лучшие результаты на стойке. И, как покажет финал, не напрасно — как раз на стрельбе стоя решается судьба призовых мест.

Неизвестно, вспоминал ли Каменский предыдущий олимпийский финал перед нынешним, но сценарий у него получился совсем другим. Начало никак не могло порадовать болельщиков: после первой серии в стрельбе с колена Сергей был последним — восьмым.

Почему-то в этот момент вспомнился бег Юрия Борзаковского, который накатывал на соперников на второй половине дистанции, держа высочайший темп, или плавание Антона Чупкова, ускоряющегося на последнем отрезке любимой 200-метровки брассом. Аналогии оказались верными — Каменский принялся методично нагонять оппонентов. После второй серии он уже шестой, после третьей — четвертый.

Сергей Каменский. Фото Reuters

Лежа Сергей тоже стрелял более чем уверенно и сократил отставание от Чжана Чанхонга до десятых долей балла. Особенно шикарной получилась пятая серия. А в шестой он очень долго выцеливал последний выстрел, но получилось хорошо — 10,4.

Стрельба из положения стоя почти сразу же начала расставлять все по местам и отцеплять претендентов — тут же улетели вниз шедшие в четверке украинец Кулиш и опытный белорус Щербацевич. А Каменский, несмотря на пару неудачных выстрелов, продолжил напирать. И железный китаец не выдержал, отправив одну пулю в 8,5! Вот он, шанс для Каменского!

Но, как и в Рио, ухватиться за него Сергею не удалось. В следующей серии все его выстрелы немного ушли на 11—12 часов. Дальше он работал добротно, выбивал десятки, но Чжан каждый раз был чуть впереди. Каменский — снова второй, после заключительного выстрела он чуть разочарованно развел руками. А китаец — первый с новым мировым рекордом.