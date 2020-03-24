Министерство спорта РФ с уважением отнеслось к решению МОК и руководства Японии перенести Игры в Токио

В Министерстве спорта Российской федерации с уважением отнеслись к решению Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду-2020 в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

— Это совместное решение МОК и руководства Японии, и мы относимся к нему с уважением, — приводит ТАСС слова Матыцина. — В это непростое время во главу угла безусловно поставлено здоровье спортсменов, здоровье организаторов, здоровье всех представителей стран — членов МОК. Мы будем выстраивать наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу. В настоящее время практически большинство членов сборных находятся на базах, мы взаимодействуем с федерациями по решению вопроса дальнейшего тренировочного процесса и возобновления соревнований. Мы будем делать максимально все возможное, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса — спортсмены в этом нуждаются. И этот цикл не должен прерываться.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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