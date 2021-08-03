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Поляк Михалик завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио

14:35
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Польский борец Тадеуш Михалик завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио.

В матче за 3-е место он победил Алекса Герго Шоке из Венгрии (10:0).

Еще одну бронзовую медаль завоевал Мохаммадади Шарави из Ирана. Он победил Арви Мартина Саволайнена из Финляндии (9:2).

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 97 кг

Матч за 3-е место

Алекс Герго Шоке (Венгрия) — Тадеуш Михалик (Польша) — 0:10

Арви Мартин Саволайнен (Финляндия) — Мохаммадади Шарави (Иран) — 2:9

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