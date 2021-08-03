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Венгерский борец Лоринц выиграл золото Олимпиады в Токио

14:14

Венгерский борец греко-римского стиля Тамаш Лоринц выиграл золото Олимпиады в Токио.

В финале он победил Акжол Махмудов из Киргизии.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 77 кг

Финал

Тамаш Лоринц (Венгрия) — Акжол Махмудов (Киргизия) — 2:1

Матч за 3-е место

Рафик Хусейнов (Азербайджан) — Карапет Чалян (Армения) — 4:1

Шохеи Ябику (Япония) — Мохаммадали Гераи (Иран) — 13:3

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