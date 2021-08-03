Венгерский борец Лоринц выиграл золото Олимпиады в Токио
14:14
Венгерский борец греко-римского стиля Тамаш Лоринц выиграл золото Олимпиады в Токио.
В финале он победил Акжол Махмудов из Киргизии.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 77 кг
Финал
Тамаш Лоринц (Венгрия) — Акжол Махмудов (Киргизия) — 2:1
Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов (Азербайджан) — Карапет Чалян (Армения) — 4:1
Шохеи Ябику (Япония) — Мохаммадали Гераи (Иран) — 13:3
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