Румыния и Новая Зеландия сыграли вничью на олимпийском турнире

Сборные Румынии и Новой Зеландии на Олимпийских играх в Токио сыграли вничью в группе B. Стороны не забили голов.

Олимпийские игры

Группа B

Румыния — Новая Зеландия — 0:0

Румыния: Айоани, Гицэ, Рацю, Штефан, Григоре, Киндриш (Георге, 78), Флореску (Сефер, 87), Добре (Чобану, 78), Дулка (Дякону, 78), Марин, Синтян (Ганя, 59).

Новая Зеландия: Воуд, Качаче, Пийнакер, Эллиот (Ингам, 46), Стенснесс, Белл, Стаменич, Вуд, Джаст, Чампнесс (Макковатт, 46), Гарбетт (Льюис, 72).

Предупреждения: Гарбетт, 21. Киндриш, 28. Дулка, 30. Эллиот, 42. Стаменич, 89.

28 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».