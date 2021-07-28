Сборная Германии сыграла вничью с Кот-д`Ивуаром и не смогла выйти из группы

Сборная Германии по футболу завершила выступление на Олимпийских играх в Токио. Немецкая команда в решающем матче сыграла вничью со сборной Кот-д`Ивуара и не смогла выйти из группы.

Олимпийские игры

Группа D

Германия — Кот-д`Ивуар — 1:1 (0:0)

Голы: Хенрикс, 67 — в свои ворота (0:1). Левен, 73 (1:1).

Германия: Мюллер, Хенрикс, Торунарига, Удуокхай, Раум, Арнольд (Левен, 46), Амири (К.Шлоттербек, 88), Майер (А.Штах, 79), Рихтер (Тойхерт, 62), Крузе, Ахе.

Кот-д`Ивуар: Тапе, Байи, И.Диалло, Дабила, Синго, Думбья (А.Диалло, 57), Кессье, Градель, Куаме (З.Уттара, 90+3), Дао, Кейта.

Предупреждения: Куаме, 1. Кейта, 21. Арнольд, 30.

28 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».

Саудовская Аравия — Бразилия — 1:3 (1:1)

Голы: Кунья, 14 (0:1). Аль-Амри, 27 (1:1). Ришарлисон, 76 (1:2). Ришарлисон, 90+3 (1:3).

Саудовская Аравия: Бухари, Аль-Амри, Хинди, Х.Аль-Давсари (Аль-Омран, 89), Абдулхамид, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж (Аль-Ганнам, 89), Аль-Наджеи (Али, 61), Аль-Хассан (Гариб, 61), С.Аль-Давсари, Аль-Хамдан (Аль-Бураикан, 77).

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана (Абнер, 90), Диегу Карлос, Нину, Гимарайнс (Менину, 84), Матеус Энрике, Клаудинью (Рейниер, 71), Ришарлисон, Кунья (Мартинелли, 84), Антони (Малком, 46).

Предупреждения: Арана, 26. Аль-Шахрани, 29. Али, 74. Х.Аль-Давсари, 80. Бухари, 90+4. Мартинелли, 90+6. Дани Алвес, 90+8.

28 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».