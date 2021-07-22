Полузащитник сборной Испании Себальос получил жуткую травму в матче против Египта на Олимпиаде

Полузащитник сборной Испании и «Реала» Дани Себальос получил травму голеностопа в матче первого тура групповой стадии футбольного турнира Олимпиады в Токио против Египта.

В конце первого тайма форвард египтян Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца неестественно выгнулась после контакта. Себальос провел на газоне около трех минут, врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле. Вместо полузащитника на поле появился Хон Монкайола.

Форвард сборной Египта Мохамед Тахер наступает на голеностоп полузащитнику испанцев Дани Себальосу.

Отметим, что, после того как в эпизод вмешался ВАР, главный арбитр встречи Адхам Махадмех показал форварду сборной Египта Тахеру желтую карточку.

Сборные Испании и Египта выступают в группе С вместе с Аргентиной и Австралией. Футбольный олимпийский турнир проходит с 21 июля по 7 августа.