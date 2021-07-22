Испания не смогла победить Египет в первом матче футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Сборная Испании сыграла вничью с Египтом в первом матче мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 0:0.

Матч прошел в Саппоро. В конце первого тайма полузащитник испанцев Дани Себальос получил тяжелую травму голеностопа и был заменен.

В группе С олимпийского турнира вместе с Испанией и Египтом выступают Аргентина и Австралия. Матч аргентинцев с австралийцами состоится сегодня, 22 июля, начало — в 13.30 (мск).

Футбольный олимпийский турнир на Играх в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.

Олимпийские игры

Группа C

Египет — Испания — 0:0

Египет: Эль-Шенави, Хегази, М.Хамди, Галал, Тавфик, Эль Эраки (Фуад, 89), Ашур (А.Хамди, 63), Эль Фотух, Р.Собхи (Рамадан, 90+2), Мохамед (Адель, 62), Райан (Мохсен, 63).

Испания: Симон, Пау Торрес, Гарсия, Миранда, Мингеса (Вальехо, 23), Себальос (Монкайола, 45), Мерино (Солер, 68), Педри, Асенсио (Мир, 68), Ойярсабаль (Хиль, 68), Ольмо.

Предупреждения: Эль Фотух, 5. Мохамед, 44. Хегази, 78. Галал, 89.

Судья: Махадмех (Иордания).

22 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».