Дани Алвес будет капитаном сборной Бразилии на Олимпиаде
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес назначен капитаном олимпийской сборной Бразилии. 38-летний бразилец является самым опытным игроком своей команды.
На олимпийский турнир можно заявлять не более трех игроков старше 23 лет.
Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио (Япония) пройдет с 21 июля по 7 августа. Бразилия сыграет в группе с Германией (22 июля, 14.30 мск), Кот-д'Ивуаром (25 июля, 11.30 мск) и Саудовской Аравией (28 июля, 11.00 мск).
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