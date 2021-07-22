Дани Алвес будет капитаном сборной Бразилии на Олимпиаде

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес назначен капитаном олимпийской сборной Бразилии. 38-летний бразилец является самым опытным игроком своей команды.

На олимпийский турнир можно заявлять не более трех игроков старше 23 лет.

Dani Alves will captain Brazil in the Olympics ?



38 years old and still going strong ? pic.twitter.com/v0X63EXYPd — B/R Football (@brfootball) July 21, 2021

Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио (Япония) пройдет с 21 июля по 7 августа. Бразилия сыграет в группе с Германией (22 июля, 14.30 мск), Кот-д'Ивуаром (25 июля, 11.30 мск) и Саудовской Аравией (28 июля, 11.00 мск).