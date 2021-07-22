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Дани Алвес будет капитаном сборной Бразилии на Олимпиаде

01:47
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес назначен капитаном олимпийской сборной Бразилии. 38-летний бразилец является самым опытным игроком своей команды.

На олимпийский турнир можно заявлять не более трех игроков старше 23 лет.

Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио (Япония) пройдет с 21 июля по 7 августа. Бразилия сыграет в группе с Германией (22 июля, 14.30 мск), Кот-д'Ивуаром (25 июля, 11.30 мск) и Саудовской Аравией (28 июля, 11.00 мск).

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Евгений Козинов все материалы автора

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