Глава Российской федерации серфинга Вайнштейн назвал ISA политически ангажированной организацией

Президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн назвал причины, по которым российских серфингистов не будет на Олимпиаде в Париже.

«Перспектив выступить в Париже нет никаких по двум причинам. Первая, что ISA в результате политической ангажированности отстранила Российскую федерацию серфинга от квалификационных соревнований. Вторая, давайте говорить откровенно, на данный момент уровень ведущих атлетов сборной России и уровень серфинга в стране отстает от уровня ведущих мировых держав. Тем не менее, надеюсь, мы к этому придем. Как раз к моменту, когда с нас снимут бан», — приводит ТАСС слова Вайнштейна.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.