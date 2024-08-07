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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Великое достижение в борьбе и молчание российских гребцов. Обзор событий на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже прошел 11-й медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Алексей Коровашков и Захар Петров в квалификации на Олимпиаде-2024.
Фото Global Look Press
Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за вторник, 6 августа.

Новый олимпийский день принес нам удачный олимпийский дебют двойки российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова, уникальное достижение кубинского борца Михаина Лопеса, провал норвежского бегуна Якуба Ингебригтсена и множество других тем и событий. О самых ярких из них писал «СЭ», кроме того, на нашем сайте появился ряд эксклюзивных интервью об Олимпиаде. Обзор самых любопытных публикаций — в нашей утренней подборке. А для начала — фоторепортаж с улиц Парижа от Дарьи Исаевой.

Эйфелева башня в&nbsp;Париже. Олимпиада, ты точно в Париже? Взгляд Дарьи Исаевой на Игры-2024

1. Американцы лидируют в командном зачете

Сборная США благодаря успехам в легкой атлетике вернула себе лидерство в медальной таблице, и теперь догнать американцев, скорее всего, нереально. Второе место Китая тоже навряд ли подвергается сомнению. А главными претендентами на третью строчку являются французы, которые в ближайшие дни должны опередить Австралию. Все прогнозы в этом рейтинге пока уверенно сбываются. Из прочего обратили на себя внимание две медали в один день сборной Киргизии, завоеванные в борцовских турнирах Жоломаном Шаршенбековым и Мээрим Жуманазаровой. В Токио-2020 у киргизской команды были всего три награды, и тоже усилиями борцов.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. Феноменальное достижение Лопеса

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 130 кг, став первым в истории олимпиоником, завоевавшим пять золотых медалей в одном виде программы. Пять побед на Играх — уникальный факт и для истории спортивной борьбы. В финале турнира в Париже легендарный «классик» почти играючи разобрался в «дерби» с чилийцем кубинского происхождения Ясмани Акостой Фернандесом со счетом 6:0. После этого грандиозного успеха 41-летний спортсмен объявил о завершении великой карьеры.

Михаин Лопес. Легендарный Михаин Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кубинец превзошел еще одно достижение Карелина

В микс-зоне Лопес отказался отвечать на вопрос об отстранении российских борцов, заявив, что не желает в такой день говорить о политике.

Михаин Лопес Нуньес. Пятикратный олимпийский чемпион Лопес завершил карьеру. Прямо на арене ему позвонил президент Кубы

Зато своими эмоциями поделились бывший россиянин Рустам Ассакалов, выступающий за Узбекистан, и тренер белорусской команды Виктор Сосуновский.

Рустам Ассакалов. «Когда нагло отбирают мечту, хочется доказать, что это ошибка». Как бывшие россияне выступают на олимпийском турнире борцов

3. Петров и Коровашков выиграли предварительный раунд

Российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров показали хорошее время квалификации на каноэ в двойках на дистанции 500 метров. Наши спортсмены финишировали с результатом 1.38,65, установив олимпийский рекорд. Правда, вскоре его превзошел китайский дуэт Хао Лю/Боуэн Джи. Но наши каноисты все равно вышли в полуфинал напрямую, сэкономив силы для решающих заездов, которые состоятся 6 августа. Выступление россиян замечательно тем, что дуэт Коровашкова и Петрова создан только накануне Олимпиады из-за проблем с допуском на Игры у известного российского каноиста Ивана Штыля.

Алексей Коровашков и&nbsp;Захар Петров. Наши гребцы пробились в полуфинал с олимпийским рекордом. Это для них первые хорошие новости за месяц

После завершения квалификации сотрудники олимпийского гребного канала отказались организовывать общение Коровашкова и Петрова с российскими СМИ, мотивировав это техническими проблемами и «непониманием». Подобное ущемление прав наших медиа происходит на Играх в Париже на систематической основе.

Захар Петров и&nbsp;Алексей Коровашков. Нашим гребцам не дали рассказать о победе на русском. Коровашкову и Петрову подпортили триумф

4. Скандальная алжирка будет боксировать за золото

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую подозревают в неполном соответствии женскому полу, единогласным решением судей победила спортсменку из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг в полуфинальном бою в категории до 66 кг со счетом 5-0. Хелиф вышла в финал Игр в Париже, где ей предстоит поединок против действующей чемпионки мира китаянки Ян Лю. Год назад эти соперницы должны были встретиться в финале ЧМ-2023, но Иман получила отстранение из-за проваленного гендерного теста.

Джанджем Суваннапхенг и&nbsp;Иман Хелиф. Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу

Россиянка Азалия Аминева жаждет взять реванш у Иман Хелиф за поражение на чемпионате мира и вызвала интерсекс-спортсменку на поединок, независимо о того, чем для алжирки закончится выступление на Олимпиаде. Об этом наша спортсменка рассказала в интервью «СЭ».

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

5. Сербские баскетболисты совершили подвиг ради нового матча с «Дрим-трим»

Никола Йокич и компания спасли олимпийский четвертьфинал против австралийцев, ликвидировав отставание в счете в 24 очка и дожав соперников овертайме. В полуфинале команде Светислава Пешича предстоит встреча с американскими звездами НБА, которым сербы проиграли два раза за последние три недели (в товарищеском матче и в групповом турнире). В другой паре право за выход в решающий матч Игр-2024 оспорят действующие чемпионы мира немцы и хозяева Олимпиады французы.

Никола Йокич (сборная Сербии). Сербия заслужила права на матч-реванш с США. Нас ждут огненные полуфиналы

6. Антропова — в полуфинале Олимпиады

Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Олимпиады обыграла действующих чемпионок мира из Сербии со счетом 3-0. Одним из самых ярких игроков в составе итальянок является Екатерина Антропова, не так давно сменившая гражданство. Теперь экс-россиянка в шаге от медали. На пути к финалу итальянкам предстоит сыграть со сборной Турции с эпатажной Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива» и натурализованной кубинкой Мелиссой Варгас, набравшей к плей-офф умопомрачительную форму. Во втором полуфинале нас ждет противостояние США и Бразилии.

Екатерина Антропова (№24). Экс-россиянка Антропова — в полуфинале Олимпиады. Дальше грозная Турция с невероятной Мелиссой Варгас

7. На марафоне в Париже будут российские флаги

На Играх в Париже впервые пройдет забег на марафонскую дистанцию не только среди топовых спортсменов, но и для любителей. В числе 20 тысяч человек, которые пробегут по олимпийской трассе сразу за элитной группой, ожидаются около 70 россиян. Одна из них — Юлия Сугробова — в интервью «СЭ» рассказала, что организаторы старта не выдвигали никаких запретов на использование российской символики, несмотря на то что на Олимпиаде все наши государственные символы находятся под санкциями.

Российские марафонцы-любители после забега в &laquo;Лужниках&raquo;. «Требований убрать российский флаг организаторы не выдвигали». Российские любители пробегут марафон в Париже во время Игр-2024

8. Однорукая теннисистка дебютировала на Олимпиаде и дала интервью «СЭ»

Однорукая теннисистка из Бразилии Бруна Алешандре стала всего лишь третьей спортсменкой в истории, выступившей и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Ранее это делали южноафриканский безногий бегун Оскар Писториус, выступавший на протезах, и игрок в настольный теннис из Польши Наталия Партыка, также участвовавшая в Олимпиаде без одной руки. После выступления в командном турнире Парижа-2024 Бруна пообщалась с журналистами, среди которых был и корреспондент «СЭ».

Бруна Алешандре. «Надеюсь, издевательства скоро кончатся». Однорукая бразильская теннисистка стала героем на Играх

9. На Олимпиаде выступила 11-летняя спортсменка

Китаянка Чжэн Хаохао оказалась самой молодой участницей Олимпиады в Париже, выступив в квалификации турнира скейтбордисток в дисциплине «парк» в возрасте 11 лет. В финал школьница не прошла, но сам факт попадания столь юной спортсменки на Олимпиаду стал еще одним поводом поговорить о возрастном цензе в этом виде спорта, особенно в женском разряде. Ведь чемпионке Арисе Трю из Австралии едва исполнилось 14, а на пьедестале не было никого старше 16 лет.

Чжэн Хаохао. На Олимпиаду — в 11 лет. Награды в женском скейте вновь разыграли дети

10. Фелпс требует пожизненной дисквалификации за допинг

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс выступил за пожизненную дисквалификацию в отношении любого спортсмена, сдавшего положительный допинговый тест. Это заявление, скорее всего, связано со скандалом вокруг обвинений против китайских пловцов в использовании запрещенного триметазидина, наказания за которое не последовало. Сам Фелпс в разгар карьеры был отстранен на несколько месяцев в воспитательных целях за курение марихуаны во внесоревновательный период.

Майкл Фелпс. Фелпс требует пожизненных дисквалификаций за любой допинг. Скандал с китайскими пловцами никак не утихает

Итоги олимпийского турнира пловцов для «СЭ» подвел известный спортсмен и комментатор Александр Красных.

Адам Пити. «Китайцев проверяют постоянно, американцев — нет. Почему Пити не допингист?» Призер Олимпиады о турнире пловцов в Париже

Колумнист «СЭ» Алла Шишкина отреагировала на информацию о подготовке новой атаки на российский спорт по допинговой тематике.

Григорий Родченков. Родченков, попробуй мою пробу 2009 года — как раз настоялась. Колонка Аллы Шишкиной

Олимпиада
Сборная Италии по волейболу
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Алексей Коровашков
Майкл Фелпс
Никола Йокич
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