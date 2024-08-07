Великое достижение в борьбе и молчание российских гребцов. Обзор событий на Олимпиаде

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за вторник, 6 августа.

Новый олимпийский день принес нам удачный олимпийский дебют двойки российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова, уникальное достижение кубинского борца Михаина Лопеса, провал норвежского бегуна Якуба Ингебригтсена и множество других тем и событий. О самых ярких из них писал «СЭ», кроме того, на нашем сайте появился ряд эксклюзивных интервью об Олимпиаде. Обзор самых любопытных публикаций — в нашей утренней подборке. А для начала — фоторепортаж с улиц Парижа от Дарьи Исаевой.

1. Американцы лидируют в командном зачете

Сборная США благодаря успехам в легкой атлетике вернула себе лидерство в медальной таблице, и теперь догнать американцев, скорее всего, нереально. Второе место Китая тоже навряд ли подвергается сомнению. А главными претендентами на третью строчку являются французы, которые в ближайшие дни должны опередить Австралию. Все прогнозы в этом рейтинге пока уверенно сбываются. Из прочего обратили на себя внимание две медали в один день сборной Киргизии, завоеванные в борцовских турнирах Жоломаном Шаршенбековым и Мээрим Жуманазаровой. В Токио-2020 у киргизской команды были всего три награды, и тоже усилиями борцов.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. Феноменальное достижение Лопеса

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 130 кг, став первым в истории олимпиоником, завоевавшим пять золотых медалей в одном виде программы. Пять побед на Играх — уникальный факт и для истории спортивной борьбы. В финале турнира в Париже легендарный «классик» почти играючи разобрался в «дерби» с чилийцем кубинского происхождения Ясмани Акостой Фернандесом со счетом 6:0. После этого грандиозного успеха 41-летний спортсмен объявил о завершении великой карьеры.

В микс-зоне Лопес отказался отвечать на вопрос об отстранении российских борцов, заявив, что не желает в такой день говорить о политике.

Зато своими эмоциями поделились бывший россиянин Рустам Ассакалов, выступающий за Узбекистан, и тренер белорусской команды Виктор Сосуновский.

3. Петров и Коровашков выиграли предварительный раунд

Российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров показали хорошее время квалификации на каноэ в двойках на дистанции 500 метров. Наши спортсмены финишировали с результатом 1.38,65, установив олимпийский рекорд. Правда, вскоре его превзошел китайский дуэт Хао Лю/Боуэн Джи. Но наши каноисты все равно вышли в полуфинал напрямую, сэкономив силы для решающих заездов, которые состоятся 6 августа. Выступление россиян замечательно тем, что дуэт Коровашкова и Петрова создан только накануне Олимпиады из-за проблем с допуском на Игры у известного российского каноиста Ивана Штыля.

После завершения квалификации сотрудники олимпийского гребного канала отказались организовывать общение Коровашкова и Петрова с российскими СМИ, мотивировав это техническими проблемами и «непониманием». Подобное ущемление прав наших медиа происходит на Играх в Париже на систематической основе.

4. Скандальная алжирка будет боксировать за золото

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую подозревают в неполном соответствии женскому полу, единогласным решением судей победила спортсменку из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг в полуфинальном бою в категории до 66 кг со счетом 5-0. Хелиф вышла в финал Игр в Париже, где ей предстоит поединок против действующей чемпионки мира китаянки Ян Лю. Год назад эти соперницы должны были встретиться в финале ЧМ-2023, но Иман получила отстранение из-за проваленного гендерного теста.

Россиянка Азалия Аминева жаждет взять реванш у Иман Хелиф за поражение на чемпионате мира и вызвала интерсекс-спортсменку на поединок, независимо о того, чем для алжирки закончится выступление на Олимпиаде. Об этом наша спортсменка рассказала в интервью «СЭ».

5. Сербские баскетболисты совершили подвиг ради нового матча с «Дрим-трим»

Никола Йокич и компания спасли олимпийский четвертьфинал против австралийцев, ликвидировав отставание в счете в 24 очка и дожав соперников овертайме. В полуфинале команде Светислава Пешича предстоит встреча с американскими звездами НБА, которым сербы проиграли два раза за последние три недели (в товарищеском матче и в групповом турнире). В другой паре право за выход в решающий матч Игр-2024 оспорят действующие чемпионы мира немцы и хозяева Олимпиады французы.

6. Антропова — в полуфинале Олимпиады

Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Олимпиады обыграла действующих чемпионок мира из Сербии со счетом 3-0. Одним из самых ярких игроков в составе итальянок является Екатерина Антропова, не так давно сменившая гражданство. Теперь экс-россиянка в шаге от медали. На пути к финалу итальянкам предстоит сыграть со сборной Турции с эпатажной Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива» и натурализованной кубинкой Мелиссой Варгас, набравшей к плей-офф умопомрачительную форму. Во втором полуфинале нас ждет противостояние США и Бразилии.

7. На марафоне в Париже будут российские флаги

На Играх в Париже впервые пройдет забег на марафонскую дистанцию не только среди топовых спортсменов, но и для любителей. В числе 20 тысяч человек, которые пробегут по олимпийской трассе сразу за элитной группой, ожидаются около 70 россиян. Одна из них — Юлия Сугробова — в интервью «СЭ» рассказала, что организаторы старта не выдвигали никаких запретов на использование российской символики, несмотря на то что на Олимпиаде все наши государственные символы находятся под санкциями.

8. Однорукая теннисистка дебютировала на Олимпиаде и дала интервью «СЭ»

Однорукая теннисистка из Бразилии Бруна Алешандре стала всего лишь третьей спортсменкой в истории, выступившей и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Ранее это делали южноафриканский безногий бегун Оскар Писториус, выступавший на протезах, и игрок в настольный теннис из Польши Наталия Партыка, также участвовавшая в Олимпиаде без одной руки. После выступления в командном турнире Парижа-2024 Бруна пообщалась с журналистами, среди которых был и корреспондент «СЭ».

9. На Олимпиаде выступила 11-летняя спортсменка

Китаянка Чжэн Хаохао оказалась самой молодой участницей Олимпиады в Париже, выступив в квалификации турнира скейтбордисток в дисциплине «парк» в возрасте 11 лет. В финал школьница не прошла, но сам факт попадания столь юной спортсменки на Олимпиаду стал еще одним поводом поговорить о возрастном цензе в этом виде спорта, особенно в женском разряде. Ведь чемпионке Арисе Трю из Австралии едва исполнилось 14, а на пьедестале не было никого старше 16 лет.

10. Фелпс требует пожизненной дисквалификации за допинг

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс выступил за пожизненную дисквалификацию в отношении любого спортсмена, сдавшего положительный допинговый тест. Это заявление, скорее всего, связано со скандалом вокруг обвинений против китайских пловцов в использовании запрещенного триметазидина, наказания за которое не последовало. Сам Фелпс в разгар карьеры был отстранен на несколько месяцев в воспитательных целях за курение марихуаны во внесоревновательный период.

Итоги олимпийского турнира пловцов для «СЭ» подвел известный спортсмен и комментатор Александр Красных.

Колумнист «СЭ» Алла Шишкина отреагировала на информацию о подготовке новой атаки на российский спорт по допинговой тематике.