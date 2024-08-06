«Надеюсь, издевательства скоро кончатся». Однорукая бразильская теннисистка стала героем на Играх

Бразильянка Бруна Алешандре стала третьим паралимпийским атлетом в истории, сумевшим выступить на Олимпиаде.

На соревнованиях по настольному теннису поразили три вещи.

Первая — как болеют французы. Поют «Марсельезу» прямо во время матча, топают по металлическим сборным трибунам, сидят в проходах — хотя из них гоняют душные стюарды.

Вторая — как родившийся в Киеве немец Дмитрий Овчаров после матча сам подошел поблагодарить за поддержку — я ловил паузы между криками французов и орал что-то вроде «Дима, вперед!». То же самое я делал в Токио — и Овчаров, одна из главных звезд этого спорта в мире, запомнил.

Третья — однорукая теннисистка из Бразилии. Вот ее встретить я совсем не ожидал. В 1/8 финала играют за четырьмя столами одновременно, стол бразильянки Бруны Алешандре был в другом конце зала, поэтому издалека картина казалась необъяснимой. Девушка подкидывала себе мяч для подачи и играла на равных с очень мощными кореянками. Бразильянки уступили 1-3, Бруна проиграла свой матч и в паре. Но история случилась — участница Паралимпиады-2016 и -2020 вышла на Олимпиаду-2024. Таких случаев — всего полтора десятка.

Конечно, больше всего народу собралось в зоне для журналистов именно на нее. Ведь Бруна стала всего лишь третьей спортсменкой в истории, выступившей и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Ранее этот делали южноафриканский безногий бегун Оскар Писториус, выступавший на протезах, и игрок в настольный теннис из Польши Наталия Партыка, также выступавшая без одной руки.

Бруна Алешандре. Фото Reuters

Неважно, есть ли у вас все руки и ноги

— Это очень важный день, — начала она сама. — Важно не только мое выступление на Олимпиаде, я думаю не только о спорте, но и об инклюзивности в моей стране и мире. Я хочу показать, что все возможно, независимо от того, есть ли у вас рука или нога. Надо верить, что все реально. Я благодарна тем, кто дал мне возможность быть на Олимпийских играх. И спасибо всем французским болельщикам, которые поддерживали меня, Международному олимпийскому комитету, моей команде. Мне 29 лет, и за 22 года мне удалось осуществить эту великую мечту.

Я хочу остаться на Олимпийских играх, это поможет мне в преддверии Паралимпиады. Моя мечта — постараться взять золотую медаль на ней, а потом продолжить карьеру до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

— Как вам игра против кореянок?

— Боже! Их девушки — действительно феномен. Было очень сложно, не только мне, всей команде. Это действительно одна из лучших команд в мире, думаю, третья в иерархии. Но надеюсь, что Бразилия будет становиться все лучше и когда-нибудь нам удастся выиграть у Южной Кореи.

— Как вам любовь аудитории, удивило?

— Правда круто, я очень счастлива. Не ожидала, что французские болельщики будут так сильно поддерживать Бразилию. У нас была поддержка в зале, и сами мы оставались сплоченными. Особенный день для меня. Трудно осуществить такую мечту второй раз в жизни. Я уже в душе праздную и буду долго праздновать.

— Что бы вы посоветовали людям, которые хотели бы выступить и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде?

— Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Неважно, есть ли у вас вторая нога или рука, — верьте, что все возможно. Сначала мне было очень трудно играть в настольный теннис — когда мне было семь, особенно при подаче, но я не сдавалась. И сегодня мне 29 лет, я выиграла чемпионат Бразилии, играла на Панамериканских играх в прошлом году в Чили. Не отказывайтесь от своей мечты.

— Считаете ли вы себя героем, или какое слово вы бы выбрали? — вопрос от «СЭ».

— Я не считаю себя героем. Но я думаю, что могу вдохновить всех людей, особенно людей с инвалидностью. И это и правда происходит здесь, в Париже.

Бруна Алешандре. Фото AFP

Люди убивают, воруют. Спорт может помочь выбраться

— Многие люди наверняка имели опыт издевок из-за такой своей внешности. У вас было что-то похожее?

— Я потеряла руку, когда мне было три месяца, во время вакцинации БЦЖ. Думаю, это мне в каком-то смысле очень помогло — я потеряла руку, когда была маленькой. Если бы это произошло сейчас, было бы гораздо сложнее.

Но люди всегда относились ко мне хорошо. До тренировок по настольному теннису я занималась скейтбордингом, футболом, велоспортом. Я была таким сорванцом, много сидела на улице! Моя семья не приводила меня на все готовенькое, не кормила с ложечки, она давала мне возможность освоить все самой. Отношение зависит от людей вокруг. Вообще, думаю, Бразилия — одна из стран, где сильнее всего поддерживают людей с ограниченными возможностями. Принято много законов, Паралимпийский комитет очень помогает. Надеюсь, другие страны могут все больше поддерживать паралимпийский спорт. Думаю, эти издевательства когда-нибудь, очень скоро закончатся.

— Кажется, вы одна из немногих людей (17. — Прим. «СЭ»), кто выступал и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Каково осознавать это?

— Спасибо. Я думаю, тут важно говорить не только обо мне или настольном теннисе, а о других спортсменах, которые могли бы сыграть на Олимпийских играх. Это поможет не только спорту, но и людям с ограниченными возможностями. Я думаю не о себе, а о них, и о них мне хотелось бы рассказать миру. Спорт — хороший способ развиваться в жизни, идти вперед. Много людей занимаются сегодня не теми вещами — убивают, воруют. Думаю, спорт может помочь выйти им из этой ситуации. Я рада, что сейчас передо мной столько вас, людей, которым любопытно узнать о человеке с ограниченными возможностями и о Бразилии и инклюзивности.