«Требований убрать российский флаг организаторы не выдвигали». Российские любители пробегут марафон в Париже во время Игр-2024

Более 50 российских бегунов-любителей получили приглашения от организаторов на «Марафон для всех», который пройдет по олимпийской трассе в Париже.

На Олимпийских играх в Париже впервые пройдет забег на марафонскую дистанцию не только среди профессиональных спортсменов, но и среди любителей. 20 тысяч человек пробегут по той же трассе, где будут соревноваться Элиуд Кипчоге и компания и вбегать в тот же финишный створ, что и олимпийские чемпионы.

Чтобы отобрать 20 тысяч счастливчиков, которые побегут по ночному Парижу, в 2019 году был запущен челлендж «Попади на Олимпиаду». Желающему пробежать марафон нужно было зарегистрироваться, подключить часы к специальной программе и выполнять беговые задания. Все, кто справлялся в установленный срок, участвовали в лотерее, где разыгрывались приглашения. Юлия Сугробова стала одной из тех, кто такое приглашение получил. А всего в Париже пробегут около 70 россиян. Юлии 37 лет, она работает в компании, которая производит спортивную экипировку. В Париже она пробежит четвертый для себя марафон.

Приглашение из Парижа

— Это большое и значимое для меня событие, — рассказывает Юлия. — Все любители обожают бегать в разных городах и странах. Заявку я подала почти сразу, как только был запущен челлендж. Подала и подумала: таких, как я, миллионы, стоит ли на что-то рассчитывать? Выполнить задания получилось достаточно быстро, просто благодаря тренировкам. В январе этого года узнала, что ребята начали получать приглашения от оргкомитета. Я же в тот момент лежала в больнице на операции и ни о каком марафоне особо не думала. Мне не то что на забег, на пробежку было нельзя.

— Но мечта сбылась.

— Да. Перед 8 марта я получила приглашение и буквально закричала от радости. Но тут же меня накрыло и другое чувство. Я не понимала, успею ли подготовиться. До середины апреля врач не разрешал бегать, я делала только ОФП и растяжку, постепенно начала набирать и беговой объем, по чуть-чуть.

— Сейчас рассчитываете на определенный результат?

— Свой самый быстрый марафон — «Дорогу жизни» (традиционный забег проходит в Ленинградской области в конце января. — Прим. «СЭ») — я преодолела за 4 часа и 13 минут. На этот раз быстро я не побегу, потому что не хватило времени на полноценную подготовку. Поначалу я переживала из-за этого, а потом поняла: у меня есть шанс выступить в Париже в свое удовольствие. Тем более что это будет ночной забег, а значит, будет очень красиво. И атмосфера на улицах точно поможет.

Юлия Сугробова на стадионе «Спартака». Фото Соцсети Юлии Сугробовой

Вице-мисс и болельщица «Спартака»

— Как началось увлечение бегом?

— У меня очень спортивная семья: мы любим заниматься спортом, смотреть его. Моя тетя — учитель физкультуры и сама раньше бегала. И я начала тренироваться — сначала по чуть-чуть, а потом все более системно. Бег изменил мою жизнь, мое окружение, интересы, я стала более коммуникабельной. Есть один любопытный факт: я начала бегать, когда «Спартак» взял чемпионство впервые за 17 лет. А я давняя болельщица этой команды.

— Любовь передалась по наследству?

— От дедушки. Он всю жизнь болел за «Спартак», а поскольку я — единственная внучка, эта любовь передалась и мне. Я действительно обожаю футбол. А еще имею некоторую причастность к любимой команде: я вице-мисс «Спартак» 2018 года.

К слову, некоторые ребята в «Спартаке» неплохо бегают, в частности один из бывших вратарей команды. При этом бегает очень быстро — что редкость для игрока его амплуа. Мне было безумно приятно, когда недавно в честь моего участия в олимпийском марафоне клуб пригласил на экскурсию и подарил футболку с 11-м номером и моей фамилией. Для меня такая поддержка безмерно важна.

— Футбол — фаворит среди видов спорта?

— Не только. Конечно, мы следили обязательно за чемпионатами Европы и мира. Но и Олимпиада для нас — семейное событие, мы всегда ее смотрели, болели за наших спортсменов. Как же их сейчас не хватает в Париже! Очень хорошо помню, когда в той же легкой атлетике гремели имена Исинбаевой, Лебедевой, Борзаковского. Его забег в Афинах (ОИ-2004. — Прим. «СЭ») навсегда в моей памяти. Юрий, кстати, тоже бегает на любительских стартах сейчас, очень часто его вижу.

Юлия Сугробова. Фото Соцсети Юлии Сугробовой

Цена олимпийской мечты

— С работы отпустили спокойно?

— Поскольку работаю в компании, связанной со спортом, к моему увлечению относятся с пониманием. В этот раз так получилось, что забег приходится на тот момент, когда должны были проходить тренинги, но меня отпустили, зная, насколько для меня значим этот марафон.

— Важно было, что он именно олимпийский?

— Да. Сначала я хотела поехать на Игры в Париж волонтером. Подала заявку, но не получила приглашения на собеседование. И вот как по-другому развернулась ко мне моя олимпийская мечта.

— От организаторов не было инструкций, ограничений в отношении российской символики, флагов и так далее?

— Никаких подобных рекомендаций не было. В чате с ребятами, кто едет в Париж на марафон, мы обсуждали: если мы демонстративно развернем российский флаг, это вряд ли будет хорошо воспринято. Но формально никаких требований нам не выдвигали. У некоторых ребят есть флаг на футболках. Не думаю, что это как-то скажется на возможности выйти на старт.

— У вас большой чат? Много наших любителей получили приглашения и поедут на Олимпийские игры?

— В чате нас около 70 человек. Это не все, кто поедет, потому что мы объединились стихийно, по сарафанному радио — возможно, не все ребята в нашем чате. Плюс кто-то еще находился в процессе получения визы — очень сложно записаться в Москве в визовый центр. Но вроде такого, чтобы были отказы со стороны французского посольства, я не слышала. Честно говоря, все, кто получил приглашения на марафон, были очень удивлены. Мы были уверены, что в текущей ситуации нам точно ничего не светит.

— Если не секрет, во сколько обошлась поездка в Париж?

— Я сама собрала документы на визу и подавала их тоже сама, поэтому не переплачивала агентству. Сама виза стоила около 15 тысяч рублей. Перелет через Бахрейн туда и обратно — 75 тысяч. С жильем мне повезло — во Франции живет моя подруга. В итоге, кажется, получается не так уж дорого за воплощение мечты.

Юлия Сугробова. Фото Соцсети Юлии Сугробовой

— Вы сказали, что подавали заявку в Париж в качестве волонтера. У вас есть такой опыт?

— Да, мне очень нравится волонтерская деятельность. У меня есть опыт сотрудничества с «Беговым сообществом», которое организует Московский марафон и другие большие забеги. Сначала я была просто волонтером, теперь уже тим-лидер — у меня целая команда, за которую я отвечаю. Это невероятный опыт! Ты непосредственно становишься участником большого спортивного события, видишь изнутри, как все устроено, какой это сложный механизм. Поэтому я так хотела попасть на Олимпийские игры: познакомиться с новыми людьми, получить эмоции, опыт. К слову, я подавала заявку на волонтерство во время ЧМ-2022 в Катаре. К сожалению, тоже не получила приглашения.

— Не было людей, кто сомневался в целесообразности поездки?

— Среди близких и друзей — нет. Все только поддерживают. Но в соцсетях были комментарии из серии: «Куда она едет? Без флага, гимна...» Я пытаюсь доказать людям, что спортсмены кладут всю свою жизнь на алтарь спорта. И Олимпиада случается в жизни единиц и, может быть, только один раз. Никто из атлетов не заслуживает плохого отношения.