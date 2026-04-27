Путин уверен, что российские дзюдоисты подтвердят статус сильнейших на отборах на Олимпиаду-2028

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские дзюдоисты подтвердят статус сильнейших на предстоящем отборе на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

27 апреля Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером Михаилом Рахлиным. Церемония награждения состоялась на площадке школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина.

«Представители Санкт-Петербурга составляют костяк и юношеских, и юниорских, и взрослых сборных команд России по дзюдо, и нередко их выступления обеспечивают высокие места в командных зачетах. Так было на турнире «Большого шлема» в ноябре в Абу-Даби и на недавнем чемпионате Европы в Тбилиси. Уверен, наши дзюдоисты подтвердят статус сильнейших и на предстоящих отборах на Олимпиаду 2028 года», — приводит ТАСС слова Путина.

На чемпионате Европы, который проходил с 16 по 19 апреля в Тбилиси, российские дзюдоисты завоевали семь медалей и заняли третье место в общем зачете.

Отбор дзюдоистов на Игры в Лос-Анджелесе строится на основе мирового рейтинга IJF. Первым квалификационным соревнованием станет турнир «Большого шлема» в Улан-Баторе — с 19 по 21 июня.

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