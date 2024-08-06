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Париж-2024

Сегодня, 21:00

На Олимпиаду — в 11 лет. Награды в женском скейте вновь разыграли дети

11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чжэн Хаохао.
Фото Reuters
Самая юная участница Игр не попала в финал.

Олимпийские игры. Скейтбординг. Женщины, парк
1. Ариса Трю (Австралия) — 93,18
2. Кокона Хираки (Япония) — 92,63
3. Скай Браун (Великобритания) — 92,31

С учетом тенденций в скейтбординге неудивительно, что самая юная участница Олимпиады представляет именно этот вид спорта. Китаянка Чжэн Хаохао установила национальный рекорд — ранее от КНР в 11 лет никто на Игры еще не ездил.

Победной история Хаохао не стала. Чжэн неудачно выступила в предварительных заездах и в финал не прошла, но сам факт попадания столь юной спортсменки на Олимпиаду стал еще одним поводом поговорить о возрастном цензе в скейте. Тем более что чемпионке вновь едва исполнилось 14, а на пьедестале не оказалось никого старше 16 лет.

Имя и точный возраст самого молодого чемпиона никто не знает

Почувствуй себя старым — 16-летняя британка Скай Браун приехала в Париж уже на свою вторую Олимпиаду и всерьез говорит об усталости от спорта и думает завершить карьеру. А чем вы занимались в ее годы?

Коко Есидзава. В 14 лет — олимпийская чемпионка! Японская школьница взяла золото Парижа в скейтборде

Браун и правда выглядит настоящим ветераном на фоне 11-летней китаянки Чжэн Хаохао. Шутки о том, что скоро до олимпийского скейтбординга доберутся дети, перестали быть шутками. Да, Хаохао почти 12, день рождения у Чжэн уже в сентябре. Но участие в Олимпиаде в 11 лет и 11 месяцев сделало ее самой молодой китаянкой на Играх в истории. Китайцы, как никто другой, знают, на что способны девушки до пубертата в спорте, например в прыжках в воду.

Однако даже им раньше не приходило в голову звать спортсменок на главный старт четырехлетия в столь уж юном возрасте. Что же касается мирового рекорда, то с этим сложно. Он наверняка за кем-то из рулевых в гребле, поскольку стремление поставить впереди максимально легкого атлета постоянно приводило к экспериментам с детьми в судне.

Вероятнее всего, самому молодому рулевому было семь лет, только история не сохранила не то что его точного возраста, а даже имени. При этом речь идет об олимпийском чемпионе! На Олимпиаде 1900 года (кстати, тогда Игры тоже проводились в Париже) голландские гребцы Франсуа Брандт и Рулоф Клейн в последний момент остались без рулевого. От безвыходности посадили пробегавшего мимо местного мальчика. Уникальная команда победила, а сразу после заезда парень пошел домой, не дождавшись церемонии награждения.

Фото Reuters

Возрастной ценз у ISU появился из-за детей в шорт-треке

Таинственного олимпийского чемпиона потом годами искали как голландцы, так и МОК, чтобы вручить ему заслуженное золото. Однако, несмотря на объявления в газетах и по радио, никто так и не объявился. Желающие присвоить себе чужую медаль возникали даже спустя 30 лет, только вот показания они давали путанные.

Через годы и сам мальчик мог уже не помнить всех деталей одного конкретного дня из далекого детства. В итоге медаль досталась Германусу Брокманну, который был рулевым у Нидерландов на предварительных стадиях. Если не учитывать таинственного француза с улиц Парижа, то проще поиск самого молодого атлета не станет. МОК ведет подсчет только юных чемпионов, да и тут не может определиться. На сайте Международного олимпийского комитета до сих пор таковой считают Марджори Гестринг, хотя кореянка Ким Юн Ми на полгода младше.

Американской прыгунье в воду Гестринг на момент триумфа в 1936 году в Берлине было 13 лет и 268 дней. Юн Ми в Лиллехаммере победила в шорт-трековой эстафете в 13 лет и 83 дня. Тогда на заре олимпийской истории этого вида спорта практически вся корейская сборная состояла из детей. Так что вопреки расхожему мнению именно шорт-трек заставил ISU впервые задуматься о возрастном цензе на соревнованиях под своей эгидой.

Скейтбордистки Лиз Акама, Коко Йосизава и&nbsp;Раиса Леал на&nbsp;церемонии награждения на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Олимпиаду в женском скейтбординге снова захватили дети. Играм нужен тотальный возрастной ценз

Уже на следующий год планку выставили на отсечке в 15 лет на момент старта календарного сезона, то есть 1 июля. С недавних пор возрастной ценз подняли до 17 лет. Задумается ли Международная федерация роллерного спорта о необходимости как-то бороться с засильем детей в своих соревнованиях?

Конечно, единичные взрослые спортсменки до Олимпиады добираются. В дисциплине «парк» две скейтбордистки старше 20 лет попали в финал, а 23-летняя Дора Варелла даже осталась в шаге от подиума. Но им безумно сложно бороться с такими легкими и бесстрашными подростками, как 14-летняя Ариса Трю из Австралии. Только вот заканчивается это для юниоров часто не лучшим образом, ведь к 16 годам Скай Браун пережила уже не один перелом и даже во время этой Олимпиады в перерывах между попытками прихрамывала. И уже не то что о долгой карьере надо думать, а о том, как жить после спорта.

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Олимпиаду в женском скейтбординге снова захватили дети. Играм нужен тотальный возрастной ценз
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