Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 22:10

Легендарный Михаин Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кубинец превзошел еще одно достижение Карелина

Борец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаин Лопес.
Фото Reuters
Через пару недель после финала Лопесу исполнится 42 года.

Олимпиада. Греко-римская борьба. Финал до 130 кг
Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0

6 августа в Париже завершились соревнования по греко-римской борьбе. В финале категории до 130 кг легендарный кубинец Михаин завоевал свое пятое золото Олимпийских игр, одолев чилийца Ясмани Акосту.

Лопес становился лучшим каждую Олимпиаду начиная с Пекина-2008. В финале китайских ОИ он одолел литовца Миндаугаса Мизгайтиса, спустя четыре года победил эстонца Хейки Наби в Лондоне, в 2016-м разобрался с турком Рызой Кайалпом, в полуфинале выбив россиянина Сергея Семенова, а в 2021-м в финале победил грузинского борца Якоба Каджая.

Российские каноисты Алексей Коровашков и&nbsp;Захар Петров. Олимпиада-2024: Лопес взял пятое золото! Коровашков и Петров — в полуфинале. Онлайн-трансляция 6 августа

Благодаря победе в Токио Лопес побил рекорд Александра Карелина. Сан Саныч во время карьеры забрал три олимпийских золота, а Лопес взял четыре. При этом Михаин сравнялся с Карелиным по общему числу попаданий на пьедестал — в Париже он перебил и это достижение.

В первом раунде Лопес проехался по южнокорейцу Ли Сун Чану (7:0), в четвертьфинале заборол иранца Амина Мирзазаде (3:1), а в полуфинале разобрался с азербайджанцем Сабахом Шариати (4:1). Его соперник по финалу Ясмани Акоста прошел турка Хамзу Бакыра (3:1), египтянина Абделатифа Мохамеда (2:1) и китайца Мена Линг Же (1:1, по последнему действию). Далеко не факт, что Акоста добрался бы до схватки за золото, если бы на соревнования был допущен Сергей Семенов.

Фото Reuters

В финале почти 42-летний Лопес не оставил чилийцу никаких шансов. После первых трех минут он вел со счетом 3:0. Второй отрезок Михаин забрал с таким же счетом, одержав убедительную победу — 6:0. Лопес завоевал пятую золотую медаль и стал первым атлетом в истории Олимпийских игр, кому удалось выиграть столько наград высшей пробы в рамках индивидуальных соревнований.

Олимпиада
3
Читайте также
Гребцам Коровашкову и Петрову не дали пообщаться с российской прессой на Олимпиаде-2024
Румынский премьер-министр отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за лишения медали гимнастки
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Когда нагло отбирают мечту, хочется доказать, что это ошибка». Как бывшие россияне выступают на олимпийском турнире борцов
Новости
RSS RSS
Все новости