Легендарный Михаин Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кубинец превзошел еще одно достижение Карелина

Через пару недель после финала Лопесу исполнится 42 года.

Олимпиада. Греко-римская борьба. Финал до 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0

6 августа в Париже завершились соревнования по греко-римской борьбе. В финале категории до 130 кг легендарный кубинец Михаин завоевал свое пятое золото Олимпийских игр, одолев чилийца Ясмани Акосту.

Лопес становился лучшим каждую Олимпиаду начиная с Пекина-2008. В финале китайских ОИ он одолел литовца Миндаугаса Мизгайтиса, спустя четыре года победил эстонца Хейки Наби в Лондоне, в 2016-м разобрался с турком Рызой Кайалпом, в полуфинале выбив россиянина Сергея Семенова, а в 2021-м в финале победил грузинского борца Якоба Каджая.

Благодаря победе в Токио Лопес побил рекорд Александра Карелина. Сан Саныч во время карьеры забрал три олимпийских золота, а Лопес взял четыре. При этом Михаин сравнялся с Карелиным по общему числу попаданий на пьедестал — в Париже он перебил и это достижение.

В первом раунде Лопес проехался по южнокорейцу Ли Сун Чану (7:0), в четвертьфинале заборол иранца Амина Мирзазаде (3:1), а в полуфинале разобрался с азербайджанцем Сабахом Шариати (4:1). Его соперник по финалу Ясмани Акоста прошел турка Хамзу Бакыра (3:1), египтянина Абделатифа Мохамеда (2:1) и китайца Мена Линг Же (1:1, по последнему действию). Далеко не факт, что Акоста добрался бы до схватки за золото, если бы на соревнования был допущен Сергей Семенов.

Фото Reuters

В финале почти 42-летний Лопес не оставил чилийцу никаких шансов. После первых трех минут он вел со счетом 3:0. Второй отрезок Михаин забрал с таким же счетом, одержав убедительную победу — 6:0. Лопес завоевал пятую золотую медаль и стал первым атлетом в истории Олимпийских игр, кому удалось выиграть столько наград высшей пробы в рамках индивидуальных соревнований.