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Париж-2024

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«Китайцев проверяют постоянно, американцев — нет. Почему Пити не допингист?» Призер Олимпиады о турнире пловцов в Париже

Пловец Красных оценил триумф Маршана на Олимпиаде-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловец Адам Пити
Адам Пити.
Фото AFP
Интервью Александра Красных, который комментировал соревнования для одной из онлайн-платформ.

В Париже завершились соревнования во втором по медалеемкости виде спорта — плавании. Общий зачет в очередной раз выиграли спортсмены из США, однако на этот раз Австралия и другие команды составили американцам невиданную конкуренцию. Главной звездой «Ла Дефенс Арены» и вовсе стал француз Леон Маршан, взявший сразу четыре золота на индивидуальных дистанциях.

При этом в медиа вместо обсуждения достижений спортсменов чаще можно было видеть рассуждения о допинговом скандале вокруг сборной Китая и жалобы на «медленную» воду в бассейне Парижа. Важнейшие сюжеты плавания на ОИ-2024 для «СЭ» разобрал серебряный призер Олимпиады-2020 в эстафете Александр Красных. Красных смотрел плавание на этих Играх от и до, так как комментировал соревнования для одной из онлайн-платформ.

Плавание — это про здесь и сейчас. Иначе можно проводить ЧМ по лучшему результату

— Какие впечатления оставила плавательная программа Парижа-2024?

— Было интересно смотреть, как и любые Олимпийские игры. Олимпиада — это, как правило, максимально непредсказуемая история, особенно на определенных дистанциях. И следить за этим любопытно. Важно, что люди едут не мировые рекорды бить, а бороться за медали. Чем все закончится, никогда не знаешь.

— При этом общедоступных трансляций по ТВ для россиян не было. Некоторые и вовсе говорили о том, что эту Олимпиаду смотреть не стоит.

— Олимпийские игры — это большой праздник спорта. Именно в эти две недели весь мир проявляет живой интерес даже не к самым популярным дисциплинам. Пусть даже и не разбираются дотошно в происходящем, но смотрят — просто потому, что это красиво. Дети видят запоминающуюся картинку. Посмотрите хотя бы на трибуны при заплывах Маршана, когда весь стадион скандировал имя своего кумира. Такие моменты влюбляют в спорт, мотивируют самому заниматься. Альтернативных соревнований у нас пока нет. И если оценить интерес людей хотя бы по просмотрам в соцсетях, то мы увидим, что и в России за Олимпиадой следят. Находят трансляции, смотрят за лучшими в мире.

— Практически полное отсутствие россиян, за исключением Евгения Сомова, повлияло на уровень соревнований?

— Местами, конечно, уровень мог быть повыше. Не на всех дистанциях, но мы прекрасно знаем всех наших топовых спортсменов и на что они способны. Олимпиада — это такие соревнования, куда приезжают выигрывать, и победить может любой. Если попадаешь в финал и у тебя нет на соседней дорожке уникумов вроде Сары Шестрем или Леона Маршана, то в целом, у тебя все шансы есть и на медаль, и на победу. Особенно на таких дистанциях, как 200 вольным. Там, если ты попал в финал — уже почти победитель, все решает касание. Спортсмены у нас есть, они могли составить серьезную конкуренцию. Повторюсь, конечно, не на всех дистанциях, но вот некоторые виды программы смотрелись бы с россиянами более выигрышно.

Евгения Чикунова. Чикунову представили «победительницей олимпийских чемпионок Парижа-2024» на официальном турнире. Хотя она не участвовала в Играх

— Прежде всего вспоминают про Евгению Чикунову и женский брасс. Насколько ее не хватало в Париже и насколько допустимо сравнивать ее заочно с Татьяной Смит и Кейт Дугласс?

— Мировой рекорд Жени в свое время превзошел почти на секунду предыдущий мировой. И мне как минимум было бы интересно посмотреть это их соперничество. Прохождение дистанции у Евгении и Татьяны по тактике разное. Хотелось бы очного соперничества, чтобы понять, какая тактика успешнее. Но у нас не только все вокруг Чикуновой крутится. Не хватало мне и Климента Колесникова, Евгения Рылова, эстафеты мужской 4 по 200 метров, Мартина Малютина. Было бы понимание перспектив поездки на Олимпиаду — у многих мотивация была бы совсем другой, а вместе с тем и секунды. Есть еще Егор Корнев, Илья Бородин и Мирон Лифинцев, много могло быть ребят.

— ВФП сейчас сравнивает время Чикуновой со Смит и Дугласс, выплачивая премии за «заочные» победы. Насколько подобные сравнения справедливы с точки зрения спорта? Все-таки разные бассейны, разные условия...

— Нам в любом случае нужно понимать уровень наших результатов. Жизнь — это всегда соперничество. Результаты других людей — это ориентир. Сейчас вот такое время, что приходится соревноваться заочно. Только вот плавание — это про здесь и сейчас. В противном случае званием чемпиона мира можно было бы награждать по лучшим результатам в сезоне. Но у нас же не шахматы или шашки, чтобы играть по переписке.

— Теперь Чикунову хотят следующие четыре года называть «победительницей олимпийских чемпионок». Этот титул вообще имеет что-то общее с реальностью?

— Это креативно, главный вопрос — как к этому относится сама Женя. Титул необычный, но прежде всего нужно узнавать отношение к нему спортсмена.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде-2024 в Париже
Фото Reuters

Люди не хотят разбираться ни в чем, но обрушивают на спортсменов тонну хейта

— Первые дни все были разочарованы результатами Олимпиады в Париже и говорили про «медленную» воду в бассейне. Насколько подобные проблемы могут мешать спортсменам?

— Ближе к концу Игр скорости пошли серьезные. Но никто же не углубил за ночь бассейн. Сначала ребята были немного непривыкшие к условиям на арене, к бассейну. Все-таки каждый бассейн немного отличается. Тем более вот такие временные конструкции. Помню, что и в Токио сначала скорости были не самые лучшие. Люди постепенно привыкали к часовому поясу, к воде, к бассейну, к антуражу Олимпийских игр. Прошло немного времени, появились сначала олимпийские рекорды, а потом к концу Олимпиады и мировые рекорды пошли. В последний день сразу два — женская эстафета 4 по 100 и мужской заплыв на 1500 метров.

— Мы можем подойти к такому моменту в истории, когда человечество упрется в потолок своих возможностей? И новые мировые рекорды придется ждать годами...

— Такая ситуация сейчас в легкой атлетике. В мужской сотне никто и близко не может подойти к тем цифрам, которые задал в свое время Усэйн Болт. Плавание — немного другая среда. Один спортсмен чувствует воду лучше, второй спортсмен чувствует воду хуже. И от этого зависят секунды. В легкой атлетике все крутятся вокруг примерно одного результата.

— Многие рекорды в легкой атлетике стоят почти по 40 лет.

— У меня, правда, вопрос к тем обстоятельствам, при которых эти рекорды 40 лет назад были установлены. Среди таких много ребят из Восточной Германии, а какой был спорт в ГДР, все прекрасно знают.

— Речь про допинговые скандалы?

— Я за руку никого не ловил, утверждать не буду. Однако куда делась немецкая школа? Где спортсмены? В 1980-е у них был пик спортивных успехов, задним числом теперь это все выглядит сомнительно. Люди приезжали, обыгрывали всех и исчезали в никуда — это как вообще? Ни до, ни после человек ничего не показывал. Опять же, у меня нет доказательств, но есть повод задуматься.

Ван Шунь. Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников. Ранее команду КНР обвиняли в массовом сокрытии допинга

— Важнейшая история Парижа — скандал вокруг китайских пловцов. Насколько адекватно смотрится явное неприятие китайцев со стороны соперников?

— Мы с таким столкнулись еще десять лет назад, когда у нас случился мельдоний. Американцы выстроились в ряд и начали что-то вещать. Вещать причем начали те, кто слышал звон, но не знает, где он. Никто даже не пытался разобраться. В 2019-м была странная история с Сунь Янем. И мы видели тонну хейта в адрес спортсмена.

— При этом и сам Сунь Янь был человеком, скажем так... эпатажным.

— Безусловно, умел себя показать. Но, опять же, все те же люди — Адам Пити, американцы и австралийцы — тогда на него давили, и вот снова они же и высказываются. Мне хотелось бы сначала разобраться в подробностях этой истории и только потом что-то говорить про китайский допинг. Без конспирологии и договорняков с ВАДА, а вот по делу, что и как там происходит. Зараженная пища? Страна большая, может, и правда такое могло случиться. Там полтора миллиарда человек, и их надо прокормить. Перевезите человека в другую страну, пусть там тренируется. Тестируйте его.

— И сейчас проверяют — больше 600 допинг-тестов у сборной Китая. Все пробы отрицательные.

— Китайцев проверяют активно, а вот есть американцы вообще без проверок на допинг. Это как вообще? У меня вопрос: как так получается, что США все время побеждают на Олимпиадах, у них что там, генетически сразу рождаются лучшие в мире пловцы? Так все хорошо умеют плавать, либо это особое строение тела такое... Давайте и здесь разбираться. Кто-то по 43 раза сдает допинг, кто-то — по 20. А кто-то — ноль. Окей, кого-то мог задеть результат китайца. 46,40 на стометровке вольным — и правда удивительно. Держит воду лучше, чувствует свое тело. Но он почему-то сразу допингист, а вот Адам Пити не допингист? Кто хоть раз приближался к нему в его лучшие годы? Обходил на сотне брассом всех на секунду-две. Но эта машина может здорово работать, а китаец не может. Давайте и его подозревать тогда.

Пловец Леон Маршан
Леон Маршан.
Фото AFP

Тренер Фелпса Боумэн нашел человека плюс-минус с теми же характеристиками

— Результаты Леона Маршана также трудно объяснимы и могут стать предметом для конспирологических теорий.

— Человек тренируется в Штатах. Четыре золотые медали на четырех дистанциях — по большому счету он выиграл все свои заплывы. И это не сотня там и полтинник. 400 комплекс, 200 комплекс, 200 брасс, 200 баттерфляй! Но вопросов ни у кого к нему нет. Только восхищение.

— Маршан — это уникум? До него казалось, что брасс и баттерфляй несовместимые вещи.

— Это очень удачное сочетание сильного тренера и талантливого спортсмена. Боб Боуман уже показал нам, что с правильным материалом может создать практически идеального пловца и довести его до нереального количества наград и титулов. И теперь Боуман нашел человека плюс-минус с теми же характеристиками, что у Майкла Фелпса. По большому счету провел ту же самую работу. Так что Леон и Боб нашли друг друга. Понятно, есть талант, но и роль тренера всегда очень важна.

Если мы возьмем самых известных спортсменов и отделим их от своих тренеров, я не думаю, что через какое-то время от этих спортсменов что-то останется. Тренерский талант, знания, понимание специфики работы. Ваша общая синергия, в которой вы можете работать и двигаться вперед. Это все очень важно. Каждая мелочь — это маленькая деталь пазла, которая собирает общую картинку. Когда все детали на месте, картина получается красивой. Когда чего-то нет — тогда нет.

Леон Маршан. «Этот парень умеет плавать». Маршан забирает четвертое золото Парижа — под восхищенные взгляды Фелпса

— Тренер сборной России Чепик говорил о ящике Пандоры: если ребята из баттерфляя увидят, что они конкурентоспособны в брассе, то классическим брассистам места и не останется. Люди будут массово переходить из баттерфляя в брасс.

— У нас уже есть такие примеры ребят, которые сочетают баттерфляй и брасс. Олег Костин плывет и брасс, и баттерфляй. Еще есть ребята с дельфиноподобным брассом. Эти виды плавания в отдельных аспектах и правда похожи, но есть вопрос в работе ног. Мы видели, как плыл Маршан, и видим работу ног классических брассистов. Это разная работа, сама по себе техника «волнообразного» брасса не нова, просто мало у кого получается так здорово плавать. Брасс можно сохранить, если строже обусловить технические аспекты.

Тот толчок, что демонстрирует Маршан, дает более высокую скорость, чем классический толчок брассом. Поэтому у тех ребят, кто плавает всеми видами, будет преимущество. Вот он и побеждает профессиональных брассистов. Против него были рекордсмены, чемпионы мира, олимпийские призеры. Пионеров не было.

— Еще один уникум этой Олимпиады — Саммер Макинтош. Понимая, что ей всего 17, невольно задумываешься, а не обойдет ли она по достижениям Кэти Ледеки?

— Ей, конечно, еще выступать и выступать. На три Олимпиады точно может спокойно съездить в отличном конкурентном возрасте. Вопрос в желании и мотивации. По идее, уже на следующей Олимпиаде можно попытаться дотянуться до Ледеки или через одну. Другой нюанс в том, что у Кэти есть преимущество в сильной эстафетной команде. Саммер может надеяться только на себя. По личным наградам она приблизиться сможет уже в Лос-Анджелесе.

— В плане техники или, возможно, подхода к делу она чем-то отличается от тех, кто был до нее? В чем конкретно заключается ее феномен?

— Я думаю, что это скорее нечто внутреннее. Ощущение воды, чувство воды, очень удачное соотношение спортсмена и тренера. Грамотно выстроенная работа, от которой зависит очень многое. Все мы видели, как очень плохо выглядел китаец Цинь Хайян, действующий рекордсмен мира, чемпион мира. Он смог раскачаться только к концу Олимпийских игр, значит, была неправильно проведена работа по выходу с объемов. Неправильно подвелся. А вот те, кто тренировался у Боуэмана, — все в отличной форме.

Пловец Евгений Сомов на Олимпиаде в Париже
Евгений Сомов на Олимпиаде в Париже.
Фото AFP

Участник Олимпийских игр — это разве плохо? Таких людей в мире немного

— Цинь Хайян мог эмоционально поплыть на фоне допингового скандала? Ему досталось больше всего.

— Люди разные, есть те, кто обращает внимание, кто-то не обращает внимания. Все зависит конкретно от человека. Если он относится к критике очень трепетно, то жаль его. Но, опять же, к концу Олимпиады он раскачался, в эстафетах проплыл очень здорово. У нас команда с таким давлением столкнулась в 2016 году, когда мы до последнего не понимали, кто будет допущен, кто не будет. Это эмоциональное давление на конкурентов. Уже прилетели в Рио и только тогда узнали, что ребят допустили. А всего две недели назад говорили, что их не допустят. Похожая история была перед Токио с Александром Кудашевым и Вероникой Андрусенко.

— Хорошо запомнилась картинка, как бассейн свистел на заплывах Юлии Ефимовой.

— Свистел кто? Небольшая горстка людей, кому очень надо, но которые не совсем понимают, что вокруг происходит.

— В Париже Ефимова могла что-то показать? Юлия же пыталась отобраться на Игры в последний момент, но не получилось.

— Мне на этой Олимпиаде прежде всего не хватало все-таки Жени Чикуновой, Клима Колесникова, Евгения Рылова и Мартина Малютина, эстафеты 4 по 200 метров.

— Эти спортсмены решили не ехать в Париж сами, в отличие от Юлии, которая получила нейтральный статус, но не выполнила норматив. Шанс проявить себя был?

— Тут скорее надо у самой Ефимовой спрашивать, не берусь судить.

— Пару слов о тех россиянах, которые добрались до «Ла Дефенс Арены»: сменившая гражданство Анастасия Кирпичникова и «нейтральный» Евгений Сомов. Они собой на этих Играх могут быть довольны?

— Вопрос риторический, хотя бы относительно Насти. Она меняла гражданство ради четкой цели — олимпийская медаль. И эту цель она реализовала. Какая была мотивация у Евгения Сомова? Мы с ним не знакомы, не общались. Наверное, в глубине души он тоже рассчитывал на медаль, все едут с максимальными задачами.

Евгений Сомов. «Веселюсь, когда читаю комментарии критиков». Российский пловец Сомов — о фотографии с Бахом, русской бане и Олимпиаде

— Он проплыл в США по второму результату сезона, так что теоретические шансы были на медаль, разве нет?

— Австралийцы порой у себя дома показывают такие результаты, которые нигде потом не могут повторить. Так что судить тяжело. Соревнования — это здесь и сейчас. Вот олимпийский бассейн, где ты должен обойти соперников, чтобы выиграть. Не знаю, какая была программа-минимум у Евгения, какая программа-максимум. Вопрос, как он сам оценивает свой результат.

— Журналистам говорил, что ехал с целью получить удовольствие и выдать максимум. И кайфанул от процесса.

— Тоже вариант. Участник Олимпийских игр — плохо, что ли? Таких людей на Земле не так уж много. Молодец.

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