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Сегодня, 17:45

«Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

Россиянка Аминева жаждет взять реванш у интерсекс-боксера за поражение на ЧМ
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Азалия Аминева и Иман Хелиф
Азалия Аминева и Иман Хелиф.
Фото Федерация бокса России, Reuters
Азалия Аминева жаждет взять реванш у Иман Хелиф за поражение на чемпионате мира.

В Париже не утихает скандал вокруг интерсекс-боксеров Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые уже добрались до своих олимпийских медалей в женском турнире. Многие видят в допуске этих спортсменок, имеющих высокий уровень тестостерона, несправедливость. В том числе свое недовольство выразила чемпионка России и победительница Игр БРИКС Азалия Аминева. Она записала видео, в котором бросила вызов Хелиф: «Привет, Иман Хелиф. Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути».

«СЭ» поговорил с Азалией и узнал, получила ли она ответ от алжирской спортсменки.

Ничего сверхъестественного в ее ударах не было

— Как пришла в голову идея, чтобы записать видео и обратиться к Иман Хелиф?

— Решение было принято после просмотра боя Иман с итальянкой Анджелой Карини. Мне стало просто жалко всех спортсменок, которые когда-либо боксировали с Иман и проигрывали. Решила кинуть вызов и ответить за всех девчонок.

Боксерши Анджела Карини и Иман Хелиф
Анджела Карини и Иман Хелиф.
Фото Global Look Press

— Ожидали, что это видео так разлетится?

— Нет. Стало прямо грандиозно. Люди поделились на три категории. Одна встала на защиту меня и всех девушек-боксеров. Другая категория встала на сторону Иман. Они писали кучу негативных комментариев мне в социальные сети. Третья категория — это люди, которые бы с удовольствием посмотрели на этот поединок.

— Как на критику реагируете?

— Спокойно. Ругаться ни с кем не собираюсь. Каждый человек имеет свое мнение и право его высказывать.

— От Иман ничего не получили?

— Нет. Пока ждем ответа.

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— Вы упомянули бой с ней на чемпионате мира. Расскажите о нем.

— Это было в 2023 году. Встретились с ней в 1/8 финала. К сожалению, упустила свою победу раздельным решением судей. Но хочу сказать, что смогла отправить ее в нокдаун в третьем раунде.

— Итальянка Карини говорила, что никогда не получала удара такой силы. Что вы можете сказать про удар Хелиф? Жестче ли он, чем у других девушек?

—  У Иман тяжелый удар. Но мне было нормально. Думаю, что ей тоже досталось в том бое. Ничего такого сверхъестественного в ее ударах не было.

— Это была ваша единственная с ней встреча?

— Да, но я знаю, что наши девчонки встречались с ней ранее и даже выигрывали. Были такие случаи.

— Испытывали ли вы страх перед этим боем с ней?

— Наверное, было волнение. Потому что знала, с кем выхожу. На тот момент ходили разные слухи. И девочки мне рассказывали, что там не все так чисто, как есть на самом деле. На мое поражение, наверное, больше сыграло именно волнение.

— То есть в этом видите основную причину поражения?

— Скорее да, чем нет. Но хочу сказать, что прошла этот этап, получила опыт. Прошло два года, я стала сильнее, переживаний больше нет. Готова выйти и взять реванш.

Боксерша Иман Хелиф
Иман Хелиф.
Фото Reuters

В любое время и по любым правилам

— Правильным ли, на ваш взгляд, было решение IBA дисквалифицировать ее с чемпионата мира-2023?

— Да. Как раз это было после нашего поединка. Были поданы жалобы от нашей страны и других стран, чтобы проверить спортсменов. Результат все знают.

— Как к ней относились на том турнире вы и другие девушки?

— Когда ее дисквалифицировали, все были рады. Но когда узнали, что МОК допустил Иман к Олимпиаде, то все негодовали. МОК не прислушался к правилам IBA и встал на защиту таких спортсменов, как Иман и спортсмен Тайваня. Из-за этого Международный олимпийский комитет и попал в большой скандал.

— На ваш взгляд, их допускать не стоило?

— Было бы хорошо, если бы такие спортсмены, как Иман и другие, участвовали в отдельных соревнованиях и боксировали между собой. Таким образом, наш женский бокс оставили бы чистым.

— Сейчас олимпийский бокс смотрите?

— Стараюсь смотреть, но не всегда получается, потому что готовлюсь к своим очень важным соревнованиям. 8 августа у меня состоится дебютный профессиональный бой.

— Когда смотрите, то не расстраиваетесь, что тоже могли бы быть там, если бы нас допустили?

— У нас есть определенные условия, что мы без своего флага и гимна никуда не поедем. Думаю, что мы еще попадем на Олимпиаду.

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— Многие девушки в Париже отказываются жать ей руку после поединка. Если бы вы с ней сошлись, вне зависимости, как закончится бой, пожали бы?

— Хороший вопрос. Следующий вопрос.

— У Иман точно будет медаль. Что по этому поводу думаете?

— Наверное, большинство из нас не считает эту Олимпиаду серьезными соревнованиями. Поэтому пусть гордится своей медалью.

— Насколько верите, что она примет вызов?

— Не могу сказать, потому что пока никакого ответа не получили. Но я готова в любую дату, кроме 8 августа, и по любым правилам.

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