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Олимпиада

17 апреля, 10:35

Самусенко: «В последнее время сваливается много ответственности, что на Олимпиаде мы должны устроить разнос»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Серебряный призер ЧМ-2025 по плаванию Павел Самусенко в интервью «СЭ» объяснил, почему не хочет оставаться на еще один олимпийский цикл после Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

— Ты говорил, что по окончании олимпийского цикла будешь думать, что делать дальше. Какие варианты, если не плавание?

— Не знаю. Просто сваливается столько ответственности на нас в последнее время, что на Олимпиаде мы должны устроить разнос и привезти рекордное количество медалей. Эта мотивация может сыграть и в обратную сторону. Тренеры тоже все понимают и начинают зажимать тиски контроля. Они дают полностью тебе рабочий процесс, и их ответственность на этом, кроме тренировок, заканчивается. Дальше вся ответственность ложится на тебя, чтобы ты правильно восстанавливался, правильно питался, никуда не распылялся лишний раз, экономил силы как можно больше и как можно продуктивнее, чтобы потом это все выплеснуть тогда, когда это будет необходимо. Работа с психологом, диетологом... Все это вместе дает очень сильную нагрузку на голову, из-за чего как будто устаешь быстрее. Желание жить в таком темпе еще четыре года после текущего олимпийского цикла... Тяжеловато. Уже возраст подходит к тому моменту, когда нужно задуматься о семье и как-то найти себе уголок. Потому что жизнь на сборах — это не круто.

— Нынешний сезон разве не самый спокойный в олимпийском цикле, ведь чемпионатов мира нет? Да, есть чемпионат Европы, но, может, ответственности чуть меньше?

— В любом случае этот сезон еще приближает нас к следующему, когда будут отборы на Олимпийские игры. Поэтому потихоньку винтики закручиваются, и пружинки скоро должны выстрелить, — сказал Самусенко «СЭ».

Климент Колесников и&nbsp;Павел Самусенко.«Ближе к Олимпиаде винтики закручиваются и пружинки скоро выстрелят». Интервью пловца Самусенко

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Плавание
Павел Самусенко
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